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Bahçeli Köyü'nde anıt mezar ve savaş galerisi açıldı



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ÇANAKKALE (İHA) - Türk askerine Mehmetçik denilmesinin isim babası Seddülbahir kahramanı Çanakkale Gazisi Bigalı Mehmet Çavuş için Biga Belediyesi'nin desteğiyle hazırlanan anıt mezar ve savaş galerisinin açılışı yapıldı.

Biga Belediyesi'nin Bigalı Mehmet Çavuş Derneği ile birlikte çalışarak eski okul binasını onarması ve çevre düzenlemesini gerçekleştirmesiyle köy içinden eski okula taşınan anıt mezar ve müzenin açılışına Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer, CHP Biga İlçe Başkanı Özgür Ceylan ve parti ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, Bahçeli Köyü Muhtarı Turhan Özarı ve dernek temsilcilerinin yanı sıra Bahçeli köyü sakinleri katıldılar.

Açılışta konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Bigalı Mehmet Çavuş Seddülbahir'de 20 askeriyle birlikte tarih yazmıştır. İngiliz askerlerini karaya çıkarmayan Mehmet Çavuş, silahsız kalınca küreğiyle savaşmış, 16 yıl boyunca asker olarak bu vatana hizmet etmiştir. Duygulandıran bir hikayesi vardır. Bu anıt mezar ve savaş galerisinin açılışında Necdet Özer başkanlığındaki Bigalı Mehmet Çavuş Derneği'nin büyük emeği var. Onlar büyük teşekkürü hak ediyorlar ama; Mehmetçiğin isim babası kahraman gazimiz Bigalı Mehmet Çavuş için ne yapsak hakkını ödeyemeyiz. Bu çalışma ile onların aziz hatıralarını yaşatmak ve geçmişimize ışık tutmak istiyoruz. Bu anıt mezar ve müzenin tanıtımını daha çok yapmalı, özellikle çocuklarımıza bu kahramanlarını iyi öğretmeliyiz. İyi öğretmeliyiz ki; çocuklarımız geleceklerine, ülkemize sahip çıksınlar" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından müze gezildi ve ikram yapıldı.

(GD)



21.05.2017 13:15:57 TSI

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