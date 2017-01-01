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Makina Mühendislerinden 'sahte mühendis' uyarısı

21 Mayıs 2017 Pazar, 13:17
Makina Mühendislerinden 'sahte mühendis' uyarısı

MERSİN (İHA) - TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Oğuz Akar Tülücü, işletmeleri sahte diplomalı mühendisler konusunda uyardı.
Tülücü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, son zamanlarda iş başvurularında sahte diploma kullanıldığı yönünde bilgiler aldıklarını belirterek, "Fabrika ve işletmelerin bu yönden mağdur olmaması için iş başvurusuna gelen veya işe alınacak mühendisten mutlaka oda sicil kaydı istemeleri gerekmektedir. Bu şekilde, odamızca diploma sorgusu yapılarak üye olan meslektaşlarımızın hakları korunarak sahtekarlıkların önüne geçilebilir" dedi.
Ayrıca gerekli mesleki eğitimleri almadan yetkisiz proje hazırlamak ve imzalamak, SMM belgesi olmadan proje hazırlamak gibi birçok sorunla karşı karşıya olduklarını kaydeden Tülücü, "Gerek tesislerde, gerekse konutlarda sahte diploma/imza ile yapılacak işlemler çok büyük sorunlar açabilir. Evinizde, işyerinizde olabilecek ya da yaşanabilecek tüm olumsuzluklardan kurumunuz ve nezdinde şahsınızın hukuki ve mali yönden zarar görmemesi için oda sicil kaydı ve yetki aldığı tüm belgeleri temin etmesini isteyiniz" diye konuştu.
(HSK-Y)

21.05.2017 13:17:19 TSI
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