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Beylikova Belediyesi Bayan Voleybol Turnuvasında Matrak Kızlar şampiyon oldu



(Fotoğraflı)



Abidin Emirdağ

ESKİŞEHİR (İHA) - Beylikova Belediyesi Bayan Voleybol Turnuvasına katılan 8 takımdan Matrak Kızlar şampiyon oldu.

Beylikova Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda oynanan final maçında Matrak Kızlar, karşılaştığı Grup Fırtınayı 2-1 yenerek, şampiyon oldu. Grup Fırtına ise, turnuva ikincisi oldu. Diğer maçlarda gülen taraf ise, Takım Bfl 2-0 Takım Şöhn yenerek, turnuva üçüncüsü oldu. Ayrıca turnuvanın en centilmen takımı ise, Takım Şöhn oldu. Turnuva ödül törenine Kaymakam Enver Hakan Zengince, Belikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Belediye Başkan yardımcısı Ersin Kaya, Beylikova Beyder Yönetim Kurul Başkanı Tolga Savaş katılarak sporcuların kupa ve madalyalarını takdim etti.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ilklere imza atmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Özkan Alp, "Beylikova gibi görünüşte mütevazı ilçemizde bir inanılmazı daha gerçekleştirdik. Tüm takımlarımıza turnuvamıza renk kattıkları için teşekkür ederim" dedi.

(MK-Y)



21.05.2017 13:20:01 TSI

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