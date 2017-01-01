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Manisa'da mekanik su sayaçları yenileniyor

21 Mayıs 2017 Pazar, 13:22
Manisa'da mekanik su sayaçları yenileniyor
Manisa'da mekanik su sayaçları yenileniyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı köyden mahalleye dönüşen 3 mahallede 10 yıllık damga süresini doldurmuş mekanik su sayaçlarını yeniledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde 10 yıllık damga süresini tamamlayan su sayaçlarının yerine iri gövdeli mekanik soğuk su sayaçları değişimlerini gerçekleştirerek olası kaçak ve arızaların önüne geçmeye devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Şehzadeler ilçesine bağlı Sanacaklıçeşmebaşı, Sancaklıkayadibi ve Sancaklıuzunçınar mahallelerinde damga süresini doldurmuş 97 adet su sayacını yeniledi. Abone İşleri Daire Başkanı Sevinç Deniz, mahallelerdeki çalışmaları yerinde incelemek üzere ziyaret etti. Daire Başkanı Deniz, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Deniz'e, Şube Müdürleri ve teknik personeli de eşlik etti.
Sancaklıuzunçınar Mahalle Muhtarı Selvet Coşkuner, MASKİ'nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Coşkuner, "Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz çalışıyor. Mahallemize güzel hizmetler yapıyorlar. MASKİ sağolsun herhangi bir sorun olduğunda aradığımızda hemen ekip yolluyor. Şu an mahallemizde 10 yıllık damga süresini dolduran su sayaçları yenileri ile değiştiriliyor. Bunlar bir hizmet. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Su, temizlik ve medeniyet demek. Çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Sevinç Deniz, il genelinde köyden mahalleye dönüşen mahallelerde 50 bin adet mekanik su sayacının yenileneceğini belirtti. Sevinç, "Şehrimiz coğrafi özelliği ile kısıtlı su kaynaklarına sahip. Bizler de suyumuzu idareli kullanmak için alternatif çözümlerle tedbir almaya devam ediyoruz. 10 yıllık damga süresini doldurmuş mekanik su sayaçlarını yenileri ile değiştirerek olası kaçak ve arızları önlüyoruz. Şehzadeler ilçemizin Sanacaklıçeşmebaşı, Sancaklıkayadibi ve Sancaklıuzunçınar mahallelerinde 97 adet mekanik su sayacımızı yeniledik. Yenilediğimiz yeni sayaçlarımızı vatandaşlarımız iki taksit şeklinde ödemelerini yapabilme kolaylığı da sağladık" dedi.
(AY-Y)

21.05.2017 13:22:07 TSI
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