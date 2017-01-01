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Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Odası yeni hizmet binasına taşındı

21 Mayıs 2017 Pazar, 13:29
Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Odası yeni hizmet binasına taşındı
Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Odası yeni hizmet binasına taşındı

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni hizmet binasının resmi açılışı yapıldı.
Yeni hizmet binasının açılışına Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, siyasi parti İlçe yöneticileri, bir çok sivil toplum kuruluşunun başkanları ve yöneticileri, Oda yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile davetliler katıldı. Resmi açılış öncesinde konuşan Alaplı Esnaf Odası Başkanı Muharrem Gelgeç, esnafa yakışan bir oda kazandırdıklarını belirterek, verdiği sözü de tutmanın mutluluğu içerisinde olduğunu dile getirdi. Gelgeç, emeği geçen ve katkı sunanlara teşekkür etti. Gelgeç," Bizde yönetim kurulumuzla yaptığımız istişareler sonucunda odamıza ve esnafımıza bu sıkıntıdan kurtarmak için bir araya geldik ve odamıza bir yere geçtik. Bu karar doğrultusunda İlçe merkezinde bir yer aldık ve odamıza taşındık" dedi.
Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından davetliler Açılış çerçevesinde davetlilere ikramlarda bulunuldu.
(EY-OA-Y)

21.05.2017 13:28:59 TSI
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