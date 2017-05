YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MHP Antalya 12. Olağan İl Kongresi

- Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanı ve Başkan adayı Mustafa Aksoy:

-"MHP 2019 seçimlerine kilitlenmeli ve ona odaklanmalı. Aranızdaki küskünlükler ve kırgınlıklar bertaraf edilmeli"



Adem Akalan

ANTALYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Teşkilatı'nın 12. Olağan İl Kongresinde mevcut il başkanı Mustafa Aksoy tek aday oldu.

MHP Antalya İl Teşkilatı'nın 12. Olağan İl Kongresi Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda 559 delegenin katılımıyla başladı. Kongre de Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy açılış konuşmasını yaptı.



"İlkeli siyasetimizin gereği fitne ve fesat mağlup olmuştur"

Kongreye katılanlara teşekkür eden Aksoy, "Antalya'daki ilçe kongrelerimizi tamamladık. Büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz ilçe kongrelerimizde dürüst, ilkeli siyasetimizin gereği fitne ve fesat mağlup olmuştur. İl kongremizde kazananın yine ilkelerimiz ve ülkülerimiz olacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. MHP Antalya'da tek bir vücuttur. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Amacımız MHP'yi Antalya'da hak ettiği yere getirmektir" dedi.



"Partimize her türlü saldırıyı yapan tiplerin son bahaneleri 16 Nisan Referandum sonuçlarıdır"

MHP'nin her zaman saldırıların hedefinde olduğunu dile getiren İl Başkanı Aksoy, "MHP'yi hedef göstermek, haklı çabasını çarpıtmak için kendilerini paralayan birileri muhakkak olmuştur. Geçmişte partimize her türlü saldırıyı yapan tiplerin son bahaneleri de 16 Nisan Referandum sonuçlarıdır. Bu zavallıların abaküs hesaplarıyla yapmış oldukları tezlere göre MHP artık bitmiştir. Bu zavallıların yine ilk seçimde MHP baraj altında kalacaktır. Onlara göre milliyetçi ülkücü hareket 16 Nisanda liderleri Devlet Bahçeli'nin dediğini yapmamıştır. Liderin dediğini yapmak yerine FETÖ'nün PKK'nın, Türklük düşmanının yer aldığı bir hayır bloğunun içerisinde de yer almışlardır. Böylesi bir iddia ülkücülere hakarettir. MHP hiçbir saldırıdan yara almadığını 41 ilde yaptığı kongrelerle göstermiştir."



"Liderimiz Devlet Bahçeli'nin insiyatif almasıyla anayasanın ilk 4 maddesi korunmuştur"

MHP'nin milletin birliğini tehlikeye atan gelişmeleri bertaraf ederek üzerine düşen görevi yaptığını belirten Aksoy, "Bunun en son örneği 16 Nisandaki evetlerdir. Liderimiz Devlet Bahçeli anayasa değişikliğinde öncü olmuştur. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin insiyatif almasıyla anayasanın ilk 4 maddesi korunmuştur. Türklüğün anayasadaki yeri sağlamlaştırılmıştır. Milli ve üniter devlet yapının korunması konularında MHP'nin söylediği ve savunduğu ne varsa tümünün karşılanması sağlanmıştır. MHP değiştirilmesi istenen maddelerin Türk milletinin onayına sunulması için TBMM'de üzerine düşeni yapmıştır" dedi.

İlk hedeflerinin 2019 yılındaki seçimler olduğunu ifade eden Mustafa Aksoy, "Başarıya ulaşmak için önümüzde hiçbir engel yoktur. Gözlerinizdeki ışı gördüğüm zaman inanıyorum ki bunu başaracağız. MHP 2019 seçimlerine kilitlenmeli ve ona odaklanmalı. Aranızdaki küskünlükler ve kırgınlıklar bertaraf edilmeli. Milliyetçi ülkücü hareket büyük bir ailedir. Bu aile kenetlenmeli ve kucaklanmalı. Antalya elleriniz ellerinizde, yüreğiniz yüreğinizde birleşsin. Kongremiz herkese hayırlı olsun. Kapımız herkese açık bir sıkıntısı olan varsa gelsin benimle hesaplaşsın."

Konuşmanın ardından Kongre Başkanlık Divan kurulu üyeleri seçildi. Başkanlık Divan kurulu üyeleri Antalya Milletvekilleri Mehmet Günal, Ahmet Selim Yurdakul, MYK üyesi Hüseyin Kocabaş ve Onur Temel isimlerinden oluştu. Divan üyeleri seçildikten sonra faaliyet raporu ve mali raporlar okunarak ibrası yapıldı. Siyasi konuşmaların ardından ise, 559 delegenin oy kullanacağı seçim başlayacak.

