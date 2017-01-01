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MABESEM'den el sanatları sergisi

21 Mayıs 2017 Pazar, 13:32
MABESEM'den el sanatları sergisi
MABESEM'den el sanatları sergisi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki MABESEM kursları kapsamında el sanatları sergisi açılacak.
Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağındaki Sanat Merkezinde düzenlenecek sergi, 22-29 Mayıs tarihleri arasında ziyarete açık olacak. MABESEM El Sanatları Atölyesi Performans Sergisinin açılış töreni ise 22 Mayıs Pazartesi günü saat 14:00'da gerçekleştirilecek.
konuyla alakalı olarak Malatya Büyükeşhir Belediyesinden yapılan açıklamada sergiye tüm vatandaşların davetli olduğu bildirildi.
(BT-SD-Y)

21.05.2017 13:32:49 TSI
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