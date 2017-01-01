ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Böcek, asfalt ekiplerini denetledi

21 Mayıs 2017 Pazar, 13:38
Başkan Böcek, asfalt ekiplerini denetledi
Başkan Böcek, asfalt ekiplerini denetledi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sıcak asfalt yapımına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarını inceledi.
Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, haftasonu sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. 2. Hobi Festivali devam ederken Belediyenin fen işleri çalışmalarını da yakından takip eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Siteler Mahallesi'nde 1334 Sokakta sıcak asfalt çalışması yapan Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Muhittin Böcek, sıcak asfalt çalışmalarına 12 ay boyunca devam ettiklerini söyledi. Akdeniz Üniversitesi'nin batı kapısının karşı kısmında bulunan sokakta ekiplerin sıcak asfalt çalışmalarına başladığını ifade eden Muhittin Böcek, özellikle üniversiteli gençler için bu sokağın alternatif oluşturacağını söyledi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün de güney sınırını oluşturan sokağın güvenlik açısından da önem teşkil ettiğini dile getiren Başkan Böcek, sıcak asfalt ve kaldırım yapımının tamamlanmasıyla sokağın daha güvenli bir hale geleceğini belirtti.
(SÇ-SÇ-Y)

21.05.2017 13:38:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
MHP Antalya 12. Olağan İl Kongresi
YEREL

MHP ANTALYA 12. OLAĞAN İL KONGRESİ
Antalya Miami ile kardeş şehir oluyor
YEREL

ANTALYA MİAMİ İLE KARDEŞ ŞEHİR OLUYOR
Fransa Büyükelçi, Büyükşehir'de
YEREL

FRANSA BÜYÜKELÇİ, BÜYÜKŞEHİR'DE
Bağımlı gençler hayata geri dönecek
YEREL

BAĞIMLI GENÇLER HAYATA GERİ DÖNECEK
Muratpaşa'da etik eğitimi
YEREL

MURATPAŞA'DA ETİK EĞİTİMİ
4. Uluslararası Kültür, Turizm ve Çilek Festivali
YEREL

4. ULUSLARARASI KÜLTÜR, TURİZM VE ÇİLEK FESTİVALİ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali
YEREL

17. ALANYA ULUSLARARASI TURİZM VE SANAT FESTİVALİ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

Antalya'da araç yangını
YEREL

ANTALYA'DA ARAÇ YANGINI
Harley Davidson tutkunları Antalya'da buluştu
YEREL

HARLEY DAVİDSON TUTKUNLARI ANTALYA'DA BULUŞTU
Motosiklet: Türkiye Enduro Şampiyonası
YEREL

MOTOSİKLET: TÜRKİYE ENDURO ŞAMPİYONASI
&quot;Özel hastanelerdeki sezaryen oranı yüzde 40'larda&quot;
YEREL

"ÖZEL HASTANELERDEKİ SEZARYEN ORANI YÜZDE 40'LARDA"
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Antalya'da şüpheli ölüm
YEREL

ANTALYA'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali
YEREL

17. ALANYA ULUSLARARASI TURİZM VE SANAT FESTİVALİ

Kemer'de trafik kazası: 13 yaralı
YEREL

KEMER'DE TRAFİK KAZASI: 13 YARALI
Oğlunu görmek için bıçakla kreşi bastı
YEREL

OĞLUNU GÖRMEK İÇİN BIÇAKLA KREŞİ BASTI
Antalya'da kaçak sigara operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Maden kazasındaki ölümün ardından dram çıktı
YEREL

MADEN KAZASINDAKİ ÖLÜMÜN ARDINDAN DRAM ÇIKTI
45 tonluk tank Akdeniz'in derinliklerinde
YEREL

45 TONLUK TANK AKDENİZ'İN DERİNLİKLERİNDE
Yunan adasına kaçmak isterken yakalandılar
YEREL

YUNAN ADASINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyoğlu'nda gece kulübünde kurşun yağmuru
GÜNDEM

GECE KULÜBÜNDE KURŞUN YAĞMURU

 1
  • 2 Prandelli'nin yeni adresi şaşırttı!..
  • 3 Elleri kelepçeli halde tabuttan kurtuldu! İşte o gösterinin sırrı...
  • 4 İşte 2018 model Beşiktaş!..