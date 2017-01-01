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Başkan Böcek, asfalt ekiplerini denetledi



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ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sıcak asfalt yapımına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarını inceledi.

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, haftasonu sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. 2. Hobi Festivali devam ederken Belediyenin fen işleri çalışmalarını da yakından takip eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Siteler Mahallesi'nde 1334 Sokakta sıcak asfalt çalışması yapan Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Muhittin Böcek, sıcak asfalt çalışmalarına 12 ay boyunca devam ettiklerini söyledi. Akdeniz Üniversitesi'nin batı kapısının karşı kısmında bulunan sokakta ekiplerin sıcak asfalt çalışmalarına başladığını ifade eden Muhittin Böcek, özellikle üniversiteli gençler için bu sokağın alternatif oluşturacağını söyledi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün de güney sınırını oluşturan sokağın güvenlik açısından da önem teşkil ettiğini dile getiren Başkan Böcek, sıcak asfalt ve kaldırım yapımının tamamlanmasıyla sokağın daha güvenli bir hale geleceğini belirtti.

(SÇ-SÇ-Y)



21.05.2017 13:38:42 TSI

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