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Kiraz pazarında zabıta denetimi



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MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sancaklıbozköy Mahallesindeki Kiraz Pazarında ki ölçü ve tartı aletlerini denetledi.

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Belediyenin Ölçü Ayar görevliler, Sancaklıbozköy Mahallesinde bulunan Kiraz Pazarında alım satım işleri yapan tüccarları ölçü ve tartı aletlerini denetledi. Yapılan denetimler esnasında mühürsüz olduğu tespit edilen tartı aletlerinin mutlak suret ile belediye yetkilileri tarafından mühürlenmesi gerektiği ile ilgili tüccarlara gerekli uyarılar yapılırken, denetimler esnasında eksiklikleri tespit edilenlere de eksikliklerin en kısa sürede tamamlanması noktasında yazılı ihtarlar yapıldı. Kiraz Pazarında rahat bir şekilde alım satım işlemlerinin yapılabilmesi için zabıta ekiplerinin sürekli denetim yaptığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Kiraz sezonunun başlaması ile birlikte Kiraz Pazarımızda da bir yoğunluk oluşmaya başlamış durumdadır. Şehzadeler Belediyesi olarak biz hem üreticilerimizin hem de tüccarlarımızın rahat bir şekilde alım satım işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu noktada Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz Kiraz Pazarında ki tüm işyerlerinde ki ölçü ve tartı aletlerini denetimden geçirmişlerdir. Yapılan denetimler neticesinde bir takım eksiklikler tespit edilmiş ve bu eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi noktasında gerekli uyarılar yapılmıştır. Kiraz Pazarımız' da denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

(AY-Y)



21.05.2017 13:43:05 TSI

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