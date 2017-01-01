YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van Büyükşehir Belediyesi yılların sorununu çözdü

Van Büyükşehir Belediyesi yılların sorununu çözdü



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, şehir ulaşımını rahatlatmak için yol genişletme çalışmaları yaparak, yıllardır çözülemeyen sorunları çözüme kavuşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi, yıllardır kangrenleşen yol sorunlarını bir bir çözüyor. Toplu ulaşım araçları için yapılan yeni depolanma alanları değişikliğinden sonra araç trafiğini rahatlatmak içinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamında İskele Caddesi üzerinde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün de bitişiğindeki Gündüz Sokakta yeni bir düzenlemeye gidildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün bahçe duvarı yıkılarak yaklaşık 5 metre kadar geriye çekildi. Sokakta yapılan yol genişletme çalışmalarının ardından yeniden asfaltlama yapıldı. Belediye ekiplerinin gece geç saatlere kadar sürdürdüğü çalışmaları Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan da yerinde izledi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, desteklerinden ötürü vatandaşlara ve esnaflara teşekkür etti. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede trafik konusunda ciddi bir rahatlamanın olacağını kaydeden Taşyapan, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün duvarını geriye alarak yolu genişlettik. İnşallah bu çalışmayla burada ciddi bir rahatlama olacak. Vatandaşlarımız ve esnaflarımız bu çalışmayla rahat edecekler. Gece geç saatlere kadar çalışmalar yapıldı. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Genel sekreter yardımcılarımız ve daire başkanımız buradalar. Çalışmalar bittikten sonra burası güzel olacak. Buranın sıkıntısını herkes biliyor. Anlayış gösteren herkese teşekkür ederiz. Böyle ufak dokunuşlarla insanlarımızı daha rahat ettireceğiz" dedi.

Gündüz Sokakta yapılan çalışmadan dolayı mutlu olduklarını belirten vatandalar da, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

(MSA-Y)



21.05.2017 13:49:07 TSI

NNNN

