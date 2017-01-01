ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaymakam Kırlı'dan genç öğretmen için taziye mesajı

21 Mayıs 2017 Pazar, 13:54
Kaymakam Kırlı'dan genç öğretmen için taziye mesajı
Kaymakam Kırlı'dan genç öğretmen için taziye mesajı

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner kırlı, meydana gelen kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Tuğçe Pınar Demirel için taziye mesajı yayınladı.
Akşam saatlerinde Gölbaşı-Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana gelen kazada, Malazgirt ilçesinde görev yapan Tuğçe Pınar Demirel de hayatını kaybetti. Kazadan duyduğu üzüntüyü dile getiren Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, "İlçemiz Adaksu İlk Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Tuğçe Pınar Demirel, annesi ve babası ile birlikte dün gece Adıyaman Gölbaşı'nda geçirdikleri trafik kazasında maalesef hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta vefat eden öğretmenimizin anne ve babası olmak üzere ilçemiz İngilizce Öğretmeni Tuğçe Pınar Demirel'e Allah'tan rahmet diliyorum ve Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğü camiamızın başı sağ olsun diyorum" dedi.
(VE-MSA-Y)

21.05.2017 13:54:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe-Olympiakos maçı dev ekranda izlenecek
YEREL

FENERBAHÇE-OLYMPİAKOS MAÇI DEV EKRANDA İZLENECEK
Muş'taki sokağa çıkma yasağı
YEREL

MUŞ'TAKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Başkan Asya'dan taksit uyarısı
YEREL

BAŞKAN ASYA'DAN TAKSİT UYARISI
Alparslan'ın diyarında yaşayan 80 öğrenci, Fatih'in diyarını görmek için yola çıktılar
YEREL

ALPARSLAN'IN DİYARINDA YAŞAYAN 80 ÖĞRENCİ, FATİH'İN DİYARINI GÖRMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR
Muş'ta 7 bölgede sokağa çıkma yasağı
YEREL

MUŞ'TA 7 BÖLGEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

EN ÇOK OKUNANLAR
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A takımı
GÜNDEM

İŞTE ERDOĞAN'IN A TAKIMI! MKYK'DA KİMLER OLACAK, KİMLER OLMAYACAK?

 1
  • 2 Prandelli'nin yeni adresi şaşırttı!..
  • 3 Elleri kelepçeli halde tabuttan kurtuldu! İşte o gösterinin sırrı...
  • 4 İşte 2018 model Beşiktaş!..