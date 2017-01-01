Kaymakam Kırlı'dan genç öğretmen için taziye mesajı
(Fotoğraflı)
Veysel Eşin
MUŞ (İHA) Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner kırlı, meydana gelen kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Tuğçe Pınar Demirel için taziye mesajı yayınladı.
Akşam saatlerinde Gölbaşı-Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana gelen kazada, Malazgirt ilçesinde görev yapan Tuğçe Pınar Demirel de hayatını kaybetti. Kazadan duyduğu üzüntüyü dile getiren Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, "İlçemiz Adaksu İlk Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Tuğçe Pınar Demirel, annesi ve babası ile birlikte dün gece Adıyaman Gölbaşı'nda geçirdikleri trafik kazasında maalesef hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta vefat eden öğretmenimizin anne ve babası olmak üzere ilçemiz İngilizce Öğretmeni Tuğçe Pınar Demirel'e Allah'tan rahmet diliyorum ve Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğü camiamızın başı sağ olsun diyorum" dedi.
(VE-MSA-Y)
21.05.2017 13:54:05 TSI
NNNN