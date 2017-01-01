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Ahlat'ta şehitleri anma programı



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat Ülkü Ocakları tarafından başta tüm şehitler olmak üzere "Ahlatlı Şehitler ve Ülkü Şehitlerini" anma programı düzenlendi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayarak, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Daha sonra Ahlat Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Koçak tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Program çeşitli slayt gösterileriyle devam ederken, Ahlat Ülkü Ocakları ortaokul ve lise teşkilatlarının hazırlamış oldukları canlandırma ve okudukları şiirler, davetlilerin büyük beğenisini kazandı.

Düzenlenen programa MHP Bitlis İl Başkanı Turan Dönmez, İlçe Başkanı Tahsin Gülsar, Ülkü Ocakları Bitlis İl Başkanı Ersin Kurt, MHP il ve ilçe teşkilatları, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(SAD-MSA-Y)



21.05.2017 13:56:19 TSI

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