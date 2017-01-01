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Öğrenciler içeride veliler dışarıda ter döktü

21 Mayıs 2017 Pazar, 13:58
Öğrenciler içeride veliler dışarıda ter döktü
Öğrenciler içeride veliler dışarıda ter döktü

(Fotoğraflı)

Muhammed Emin Beytul
ESKİŞEHİR (İHA) - Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı'nda öğrenciler içeride ter dökerken veliler ise dışarıda ter döktü.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı'nın ilk oturumu bitti. Öğrenciler içeride sınav heyecanından dolayı ter dökerken veliler de dışarıda ter döktü. Sınavda istediği başarıyı elde edemediği için tekrar hazırlık yapacağını belirten 23 yaşındaki Tuğçe Kovancı, "Sınava hazırlık için kursa gittim. Çeşitli kaynaklardan faydalandım. Ama çok çaba sarf etmedim. O yüzden istediğim başarıyı yakalayamadım. Sorular daha önce çalıştığım gibiydi. Beklediğim gibi sorular çıktı karşıma. Son 5 dakikada çok heyecanlandım. Bazı sorular üzerinde çok düşündüm. Bu bana zaman kaybettirdi. Özellikle tarih sorularının uzun olmasından dolayı tekrar etmek zorunda kalıyordum. Tekrar okumak ise zaman problemi yaşattı. Bir daha hazırlık yapacağım. Bu sene benim için bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.
KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı'ndan çıkan Selin Yanık ise, çalışan insanların bu sınavda istedikleri başarıya ulaşabileceklerini söyleyerek, "Sınava yeterince hazırlanmadım. Sorular gayet normaldi. Cevaplanabilirdi. Yetiştirilebilinir tarzdaydı. Gerekli çalışmaları yapan biri için sınav zor değildi" diye belirtti.
(MEB-Y)

21.05.2017 13:58:06 TSI
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