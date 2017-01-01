Posof'ta Uzlaşma Ormanı oluşturuldu
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Halil İbrahim Ataman
ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Posof ilçesinde Uzlaşma Ormanı oluşturuldu.
Gümüşkavak Köyü yakınında yargı mensuplarının öncülüğünde 130 adet fidan dikilerek oluşturulan ormanın adına Uzlaşma Ormanı konuldu.
Fidan dikimi törenine 11 davalıdan başka Cumhuriyet Savcısı Yavuz Çiftçi, Cumhuriyet Savcısı Emre Gezer ve Hakim Zeynel Abidin İlhan da katıldı.
Posof Adliyesi Uzlaşma Ormanının ilçedeki toplumsal barışın önemli bir simgesi olacağı belirtildi.
(HİA-AA-Y)
21.05.2017 14:03:56 TSI
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