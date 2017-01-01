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Çolakbayrakdar, "Yeni proje ile çiftçiler yüksek gelir sağlayabilecek"



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KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi, ilçede tarıma yeni bir boyut kazandırıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölgedeki çiftçilerin tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini yaygınlaştırmak üzere yeni bir projeye imza attı. Başkan Çolakbayrakdar'ın Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ile imzaladığı protokol, Kocasinanlı çiftçiler için tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği imkanı sunuyor. Başkan Çolakbayrakdar bu projeyle çiftçilerin sağlıklı ve lezzetli bitkiler üretirken yüksek gelir sağlayabileceklerini de vurguladı.

Kocasinan Belediyesi Başkanlık makamında bir törenle gerçekleştirilen protokole Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan imza attı.

Protokol ile ilgili kısa bir konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı tarım, ticaret ve sanayi gibi her alanda kalkındıracak bir politika oluşturduklarını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, merkez ilçelerde çiftçilikle geçinen en büyük ilçenin Kocasinan bölgesi olduğunu vurgulayarak, "Kayseri'de yetişebilecek, aynı zamanda ekonomik değeri daha fazla olan farklı endüstrilerin ilimizde yer alabileceği bir alana doğru ilerliyoruz. İnşallah yapılan çalışmalarla birlikte Kocasinan sınırları içerisinde çiftçilikle uğraşan kardeşlerimiz farklı farklı ekim-dikim yaparak, hem Kayseri hem de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak. Kocasinan Belediyesi olarak alternatif tarım ürünlerinin, Kayseri'mizde yetiştirilebilir olduğunu göstermek istedik. Bunu yaparken de çiftçilerimizin bu ürünleri üretebilmesine destek oluyoruz. Yaptığımız yatırımlar ile değişik endüstri alanlarında şehrimizde yer alabilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, proje ile Kocasinan'ın tarımsal alanda yeni bir potansiyele daha kavuşacağını sözlerine ekledi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan ise Kayseri'de hububat ağırlıklı tarımın yaygın olduğuna dikkat çekerek, "İlimizde son zamanlarda farklı bitkilerin yetiştirilmesi noktasında araştırmalar yaptık. 2015 yılında başladığımız tıbbi ve aromatik bitkiler çalışmasında denemeler yaparak, 11 bitkinin bu topraklarda başarılı sonuç elde ettiğini gördük. Sonuç olarak 11 bitkiyi bu şehre kazandırmış olduk. Alternatif tıbbın gelişmesiyle birlikte bu aromatik bitkilerin daha çok pazar payı olacağını gördük. Önümüzdeki yıldan itibaren Kocasinan başta olmak üzere tüm Kayseri'de şifalı bitkilerin ekiliş alanları ve hasat rakamları artacak. Böylelikle çiftçimiz birim anlamında daha fazla ürün elde edecek. Bu vesileyle tarıma her zaman destek olduğu için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İmzalanan protokol ile ilçe tarımının gelişmesine katkı sağlamak ve endüstriyel değeri yüksek olan tıbbi aromatik bitkileri artırarak, çiftçilerin Kayseri ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlanması hedefleniyor.

(AÖ-Y)



21.05.2017 14:05:12 TSI

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