YEREL HABERLER / KIRŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 24 Medya 'Altın Kalem' ödülleri sahiplerini buldu

24 Medya 'Altın Kalem' ödülleri sahiplerini buldu



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - 24 Medya tarafından Kırşehir'de 3.'sü düzenlenen 'Altın Kalem' ödülleri sahiplerini buldu.

Kırşehir'in yatırımcı ve esnaflarının ödüllendirildiği törende konuşan 24 Medya kuruluşları Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Demirbaş, 'Kırşehir'e yatırım yapmak ve Kırşehir'in büyümesi adına çalışan herkes bizim için önemli bir değer. Bizler Kırşehir'e yatırımcı gelmesi ile gururlanırken şehre katkı sağlayan herkesin halk tarafından bilinmesini istiyoruz. "dedi.

Kırşehir'in altyapı sorununu çözme çalışması için Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, ödül alırken törende konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Kırşehir'ime hizmet etmek bizleri mutlu ediyor. Alt yapı çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyoruz.

Bir yanda parklar ve bahçeleriyle, diğer yanda şehrin geleceğine etki edecek olan alt yapı sorununun çözümü ile inşallah şehrimizi alt yapısıyla sorunsuz bir şehir haline getireceğiz. Kırşehir'imizi Anadolu'nun en güzel şehirlerinden birisi yapacağız.

Bundan kimsenin şüphesi olmasın. "diye konuştu.

24 Medya 'Altın Kalem' ödül töreninde en başarılı rektör ödülü ise Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya'ya verildi.

Rektör Karakaya'nın Kazakistan'da olması nedeniyle ödülü Prof. Dr. Mustafa Kurt aldı. Ödül törenine telefon bağlantısı yapan Rektör Karakaya, ödülü Kırşehirliler adına aldığını belirtti.

Ahilik ve değerlerini her platformda anlatma gayreti ile Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, aldığı ödülü Kırşehirli esnaflara hediye ettiğini söyledi.

Törende; Eğitim, İnşaat, Mühendislik, Restoran, Sigortacılık, Beton ve Bims Üretimi, Ulaşım, Seyahat, Otomotiv, Makine Üretimi, Kapı ve Mobilya Üretimi, Mermercilik, Yapı Market ve Kurtarıcı Firmalara ödülleri verildi.

(EÖ-AÖ-Y)



21.05.2017 14:05:24 TSI

NNNN

