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Dünyam Hastanesi, hemşireleri için kutlama düzenledi

21 Mayıs 2017 Pazar, 14:06
Dünyam Hastanesi, hemşireleri için kutlama düzenledi
Dünyam Hastanesi, hemşireleri için kutlama düzenledi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

KAYSERİ (İHA) - Dünyam Hastanesi yönetimi, bünyesinde hizmet veren hemşireler için kutlama düzenledi.
Bir otelde gerçekleştirilen kutlamaya, Dünyam Hastanesinde çalışan hemşire ve personeller katıldı. Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Hastane Başhemşiresi Başhemşiresi Ceyhan Yetimakman, tüm personelinin, her yıl 6-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Hemşireler Günü'nü kutladı. Programa katılımlarından dolayı personellerine teşekkürlerini ileten Başhemşire Ceyhan Yetimakman, 2017 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.
Başhemşire Ceyhan Yetimakman'ın konuşmasının ardından katılımcılar gönüllerince eğlendi.
(SK-AÖ-Y)

21.05.2017 14:06:09 TSI
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