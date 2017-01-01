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KTP tarafından Kayseri pilot iller arasında

-Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik:

-"Kayseri doğuştan akıllı bir şehir"

-"Akıllı şehir uygulamaları ile vatandaşlarımızın hayatlarında kolaylıklar olacak"



(görüntülü-fotoğraflı)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA)  Kamu Teknoloji Platformu tarafından Kayseri'nin akıllı şehre dönüştürülecek Türkiye'de ki 3 pilot ilden birisi olarak seçilmesini değerlendiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik Akıllı Şehir "Kayseri doğuştan akıllı bir şehir " dedi.

Kısa adı KTP olan Kamu Teknolojileri Platformu tarafından yapılan açıklamada "Akıllı Şehir Dönüşüm Hareketi " kapsamında 2023 yılına kadar Kayseri, Sakarya ve Gaziantep'in pilot il seçilerek akıllı şehre dönüştürülmesi için start verildiği açıklanırken, değerlendirmede bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik "Akıllı şehir kavramı bugünlerde moda bir deyim haline geldi. Herkes akıllı şehir diye bir takım çalışmalar yapıyor. Kayseri'nin doğuştan akıllı şehir olduğunu iddia ediyoruz" dedi.

Çevre ve şehircilik anlamında birçok ilki Kayserinin yaptığını kaydeden Çelik, "Asıl bundan sonra akıllı şehir kavramında olacak çok daha ciddi projelere doğru yol aldık. Bu bakımdan akıllı şehircilik konusunda pilot bölge olarak Kayseri seçildi ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok farklı konularda çalışmalar yapıyoruz. Mesela, akıllı şehir aydınlatması ile direk olarak şehir ekonomisine ve dolayısıyla ülke ekonomisine fayda sağlayacak bir uygulama olacak. Mahalle arasında bir caddeye girdiğimizde akşam hava kararınca lambalar yanıyor ve sabah gün aydınlanana kadar oradaki enerji gereksiz sarf ediliyor. Akıllı şehir aydınlatmasında da, eğer o caddede bir hareket yoksa ışık minimum seviyeye iniyor ve içeride bir hareket olduğu zaman ışık tekrardan yanıyor. Biz bu uygulamayı 2 caddemizde pilot olarak yaptık ve ikisinden de son derece verim elde ettik. Birinden yüzde 50, birinden de yüzde 60 civarında verim elde ettik. Bunun dışında elektrik, su ve doğalgaz dağıtım sistemlerinin hem üretiminde hem de dağıtımında Kayseri ilk sıradadır. Su işletmesinde KASKİ olarak biz yaptık. Belediyemizin ortak olduğu elektrik şirketindeki sistem yine Türkiye'de ilk bizim tarafımızdan yapıldı. Yaptığımız çalışmalarda tüm Türkiye'deki idareler tarafından halen örnek alınan projelerdir" ifadelerini kullandı.

Akıllı şehir sistemi ile beraber vatandaşların hayatlarını idame ettirmeleri için kolaylıklar sağlanacağını kaydeden Başkan Çelik, şunları söyledi:

"Akıllı durak sistemi ile ulaşım ve toplu taşımada verim elde edeceğiz. Vatandaşlarımız iş yerinden çıkacakları zaman eve giden otobüsün ne zaman geleceğini, en kısa yoldan eve nasıl gidileceğini cep telefonlarından görülecektir. Trafik yoğunluklarını mobil uygulamalar ile takip edilecektir. Akıllı aydınlatma sistemleri ile akıllı otopark sistemleri ve imar uygulamaları da görülecektir. Bu yaşayan bir süreç ve devam edecektir. Bu projelerin adımları devam ettikçe hayata geçireceğiz. Bu işin ilk adımlarının alınması 1 buçuk yıl sürer."

(AG-AÖ-Y)



21.05.2017 14:07:27 TSI

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