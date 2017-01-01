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Düğüne giderken kaza yaptılar: 5 yaralı

21 Mayıs 2017 Pazar, 14:21
Düğüne giderken kaza yaptılar: 5 yaralı
Düğüne giderken kaza yaptılar: 5 yaralı

(Fotoğraflı)

Serdar Adıyaman
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ovakışla beldesinden Muş'un Bulanık ilçesine ailesiyle birlikte düğüne gitmekte olan Y.K. yönetimindeki 33 E 1314 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaza yaptı. Kazada otomobil sürücüsü Y.K. ile yanında bulunan S.K., B.K., E.K. ve M.K. yaralandı. Yaralılar Ahlat Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
(SAD-MSA-Y)

21.05.2017 14:21:13 TSI
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