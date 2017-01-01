Değerler eğitimi alan miniklerden duygulandıran program
(Fotoğraflı)
Osman Arslan
BATMAN (İHA) - 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu'nda görev alan Kur'an kursu öğreticileri yönetiminde minik öğrencilerin rol aldığı yıl sonu kapanış programı gerçekleştirildi.
Müftülük ve milli eğitim müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu'nda 4-6 yaş grubu çocuklara Kur'an kursu öğreticileri tarafından değerler eğitimi verildi. Eğitim yıl sonu kapanış programı ile tamamlandı. Yıl sonu kapanış programına İl Müftüsü Turgut Erhan, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu idarecileri, öğretmenleri, öğrenci ve velilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
Program, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından minik öğrenci Meryem Ecrin Murat'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda konuşan İl Müftüsü Erhan, "Bizler İslam öğretileriyle yoğrulmuş kadim toprakların evlatlarıyız. Çocuklarımızı da bu milli ve manevi duygularla dolu bir şekilde yetiştirdiğimiz zaman; içteki ve dıştaki hainler ve bizi bölmeye, parçalamaya çalışan bir takım gruplar, hiçbir zaman başarılı olamayacaktır" dedi.
(OA-AKK-Y)
21.05.2017 14:21:26 TSI
NNNN