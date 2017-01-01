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Erzincanlı badmintoncular Türkiye üçüncüsü oldu

21 Mayıs 2017 Pazar, 14:22
Erzincanlı badmintoncular Türkiye üçüncüsü oldu
Erzincanlı badmintoncular Türkiye üçüncüsü oldu

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul sporları bünyesinde Erzincan'da düzenlenen Küçükler Badminton Türkiye Birinciliği yapılan final maçıyla sona erdi.
Müsabakalarda Erzincan'ı temsil eden Türk Telekom Binali Yıldırım İlkokulu üçüncü olarak büyük başarı elde etti. 68 ilin katılımıyla Erzincan 13 Şubat Spor Salonunda düzenlenen Küçükler Badminton Türkiye Birinciliği müsabakaları oldukça çekişmeli geçti. Turnuvada Badminton Milli Takım Antrenörleri Murat Sönmez ve Uğur Erçetin gözetiminde çalışmalarını sürdüren Türk Telekom Binali Yıldırım İlkokulu üçüncü oldu. Erzincan ekibi hedeflerinin daha çok çalışarak Türkiye Şampiyonu olduğunu belirttiler.
(FG-AA-Y)

21.05.2017 14:22:10 TSI
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