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Ramazan ayı öncesi vatandaşlar bilgilendirildi

21 Mayıs 2017 Pazar, 14:23
Ramazan ayı öncesi vatandaşlar bilgilendirildi
Ramazan ayı öncesi vatandaşlar bilgilendirildi

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Halk Salığı Müdürlüğü tarafından, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde, vatandaşları yeterli ve dengeli beslenme konularında bilgilendirmek amacıyla "Sağlıklı Yaşam" standı kuruldu.
Erzincan Saat kulesi önünde kurulan stantta müdürlük personeli tarafından, vatandaşlara, Ramazan Ayında oruç tutarken nelere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.
Açılan standı ziyaret eden Erzincan Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Asuman Kahraman Tezel, stant hakkında bilgiler alarak standı ziyaret eden vatandaşlara bilgiler verdi.Yaklaşan Ramazan Ayı öncesinde müdürlük diyetisyeni Nida Işık Tekçe tarafından, dikkat edilmesi konusunda bilgiler verildi.
(FT-AA-Y)

21.05.2017 14:23:24 TSI
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