YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Güngöralp güven tazeledi

Başkan Güngöralp güven tazeledi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, yapılan seçimle güven tazeledi.

Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğinin konferans salonunda gerçekleştirilen MHP Van İl Başkanlığı Kongresi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Faaliyet ve maliye raporunun okunmasının ardından konuşan MHP Manisa Eski Milletvekili Hüseyin Akgül, "Bugüne kadar görülmemiş bir durum var, çünkü 41 ilde aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi kongre yapıyor. 41 kere maşallah. Yiğit düştüğü yerden kalkar, bu da bizim için bir kıpırdanma vesilesidir. Biz kendimiz düşmüyoruz, bize çelme takıyorlar ve kalktığımız zaman bir çelme daha takıyorlar. Aynı durum Türk milleti için de söz konusu. Türk milleti yıllardan beri bu coğrafyada kaldığı sürece daima taarruz altında; dili, dini, örfü, âdeti, göreneği ve milli değerleri daima yıpratılmak isteniyor, milli varlığı yıpratılmak isteniyor, varlığına bu coğrafyada son verilmek isteniyor. Emelleri olanları sizler biliyorsunuz zaten ve aynı zamanda da buna direnç gösteren Milliyetçi Hareket Partisi olduğu sürece bu coğrafyada Türk milleti var olacak ve her türlü taarruzu aynı geri iade edecektir. Bunu herkes bildiği için Milliyetçi Hareket Partisine bir manipülasyon, bir yıpratma hareketi devamlı olmuştur ve olacaktır da" dedi.

Parti olarak 15 Temmuz darbe girişimini duruşları ile bertaraf etmeyi başardıklarını söyleyen MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ise, "Türkiye Cumhuriyetini bölmeyi, parçalayıp yönetmeyi ve devamında yok etmeyi amaçlayanlara, bunun için kirli ve kanlı planları devreye sokmak isteyenlere karşı 15 Temmuz'da ve sonrasında duruşları ile bertaraf etmeyi başaran siz değerli partililerimle ülküdaşlarımla birlikte olmanın haklı gururunu yaşamaktayım. Tarih göstermiştir ki Milliyetçi Hareket Partililer olduğu müddetçe hiçbir işbirlikçi hain ve yapı ülkemiz üzerinde kirli amaçlarına ve emellerine ulaşamayacaktır. Başta liderimiz Devlet Bahçeli olmak üzere partimizin her kademesinde görev alan her ferdi ülkemizin bu zor süreçten geçişinde üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmiş ve getirmeye de devam edecektir. Dünya şahit olmuştur ki bu ülkenin birliği ve beraberliği, bölünmez bütünlüğü için veremeyeceğimiz malımız, mülkümüz ve canımız yoktur" diye konuştu.

Uluslar Arası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi İrfan Ermiş, MHP İpekyolu İlçe Başkanı Ramazan Üçbaş'ın da birer konuşma yapmasının ardından tek liste halinde seçime gidildi. Seçimde Van İl Başkanı Salih Güngöralp yeniden başkan seçildi.

(MSA-Y)



21.05.2017 14:29:32 TSI

NNNN