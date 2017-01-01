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Batı Akdeniz için yağış uyarısı



ANTALYA (İHA) - Meteoroloji, Antalya, Burdur ve Isparta illerine bu gece ve yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Antalya, Burdur ve Isparta illerine bu gece ve yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde görülecek yağışların, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli metrekareye 21 ile 75 kilogram sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenmektedir. Kuvvetli yağıştan dolayı meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

(SÇ-ÖK-Y)



21.05.2017 14:32:51 TSI

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