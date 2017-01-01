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Burhaniye satrançta merkez oldu



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, düzenlenen satranç turnuvaları yoğun ilgi görürken, Burhaniye'nin satrançta merkez olduğu kaydedildi. Kayıtlı 86 sporcunun bulunduğunu anlatan Burhaniye Satranç Kulübü Başkanı Dr. Birgi Tuna, turnuvalara çevre illerden de çok sayıda sporcunun katıldığını anlattı.

Burhaniye'de, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen satranç turnuvalarında dereceye giren sporculara Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mümin Erturan ve Belediye Başkanı Necdet Uysal tarafından ödülleri verilirken, protokole teşekkür eden Burhaniye Satranç Kulübü başkanı Dr. Birgi Tuna, Burhaniye'nin satrancın merkezi haline geldiğini söyledi. Burhaniyeli gençlerin satranca büyük ilgi gösterdiklerini anlatan Dr. Birgi Tuna, "Şu anda kulübümüze kayıtlı 86 sporcumuz bulunmaktadır. Düzenlediğimiz turnuvalar yoğun ilgi görüyor. Turnuvalara çevre illerden de çok sayıda katılım olmaktadır. Büyük Usta Dragan Solak'ın ilçemizde oturması ve destekleri bu ilgiyi artırdı. Satranç, okullarımızda da her geçen gün gelişmektedir. Bu günde burada çok sayıda sporcumuz ödül aldı. Hepsini kutluyorum. Burhaniye satrancın merkezi haline geldi" dedi.

(FT)



21.05.2017 14:35:40 TSI

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