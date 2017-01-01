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Fevzi Geyik Ortaokulu final yolunda



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesindeki Fevzi Geyik Ortaokulu, Adıyaman'da gerçekleştirilen Bocce müsabakalarında birinci oldu.

Fevzi Geyik Ortaokulu Bocce Takımı, Adıyaman'da düzenlenen grup müsabakalarında küçük erkekler ve yıldız kızlar kategorilerinde birinci gelerek, Türkiye finallerinde 16 takım arasında mücadele etmeye hak kazandı.

Müsabakada birinci gelen ekibini kutlayan Fevzi Geyik Ortaokulu Müdürü Harun Yeşilova, 1-4 Haziran 2017 tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek olan finallere hazırlandıklarını kaydetti. Öğrencilerinin iki kategoride de şampiyonluğu hedeflediklerini dile getiren Harun Yeşilova, "Okul yönetimi olarak bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan ve her türlü desteği sağlayan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'e, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'a, İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer'e ve İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Ali Şalem'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

(MSA-Y)



21.05.2017 14:37:28 TSI

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