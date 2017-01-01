ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fevzi Geyik Ortaokulu final yolunda

21 Mayıs 2017 Pazar, 14:37
Fevzi Geyik Ortaokulu final yolunda
Fevzi Geyik Ortaokulu final yolunda

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesindeki Fevzi Geyik Ortaokulu, Adıyaman'da gerçekleştirilen Bocce müsabakalarında birinci oldu.
Fevzi Geyik Ortaokulu Bocce Takımı, Adıyaman'da düzenlenen grup müsabakalarında küçük erkekler ve yıldız kızlar kategorilerinde birinci gelerek, Türkiye finallerinde 16 takım arasında mücadele etmeye hak kazandı.
Müsabakada birinci gelen ekibini kutlayan Fevzi Geyik Ortaokulu Müdürü Harun Yeşilova, 1-4 Haziran 2017 tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek olan finallere hazırlandıklarını kaydetti. Öğrencilerinin iki kategoride de şampiyonluğu hedeflediklerini dile getiren Harun Yeşilova, "Okul yönetimi olarak bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan ve her türlü desteği sağlayan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'e, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'a, İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer'e ve İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Ali Şalem'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.
(MSA-Y)

21.05.2017 14:37:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Güngöralp güven tazeledi
YEREL

BAŞKAN GÜNGÖRALP GÜVEN TAZELEDİ
Van Büyükşehir Belediyesi yılların sorununu çözdü
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILLARIN SORUNUNU ÇÖZDÜ
Müdür Altuner için veda yemeği
YEREL

MÜDÜR ALTUNER İÇİN VEDA YEMEĞİ
Çatak'ta festival coşkusu
YEREL

ÇATAK'TA FESTİVAL COŞKUSU
Van'da &quot;8. Kanisipi Bal, Alabalık ve Doğa Festivali&quot;
YEREL

VAN'DA "8. KANİSİPİ BAL, ALABALIK VE DOĞA FESTİVALİ"
Özalp TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden gezi
YEREL

ÖZALP TOKİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDEN GEZİ
Süper Lig'in ünlü futbolcuları Van'a geliyor
YEREL

SÜPER LİG'İN ÜNLÜ FUTBOLCULARI VAN'A GELİYOR
Van'daki spor camiasından açıklama
YEREL

VAN'DAKİ SPOR CAMİASINDAN AÇIKLAMA
Van'da 'Turizm Fuarı Değerlendirme Toplantısı' yapıldı
YEREL

VAN'DA 'TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI' YAPILDI
4. Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi
YEREL

4. GÜNEYDOĞU İŞ KADINLARI ZİRVESİ
&quot;Vizontele Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği&quot;
YEREL

"VİZONTELE DELİ EMİN BİSİKLET VE DOĞA ŞENLİĞİ"
Milletvekili Kayatürk Edremit HEM sergisini gezdi
YEREL

MİLLETVEKİLİ KAYATÜRK EDREMİT HEM SERGİSİNİ GEZDİ
Van'da 'Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi'
YEREL

VAN'DA 'DOĞU VE GÜNEYDOĞU İŞ KADINLARI ZİRVESİ'
Erciş'te Kaymakamlık kupası sahiplerini buldu
YEREL

ERCİŞ'TE KAYMAKAMLIK KUPASI SAHİPLERİNİ BULDU
Çatak belediyesinden isim açıklaması
YEREL

ÇATAK BELEDİYESİNDEN İSİM AÇIKLAMASI
Elektrik kesintileri suyu olumsuz etkiliyor
YEREL

ELEKTRİK KESİNTİLERİ SUYU OLUMSUZ ETKİLİYOR
Van'da fırtına
YEREL

VAN'DA FIRTINA
Varto'da 7 Bölgede Sokağa Çıkma Yasağı
YEREL

VARTO'DA 7 BÖLGEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A takımı
GÜNDEM

İŞTE ERDOĞAN'IN A TAKIMI! MKYK'DA KİMLER OLACAK, KİMLER OLMAYACAK?

 1
  • 2 Prandelli'nin yeni adresi şaşırttı!..
  • 3 Elleri kelepçeli halde tabuttan kurtuldu! İşte o gösterinin sırrı...
  • 4 İşte 2018 model Beşiktaş!..