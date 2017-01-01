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Sivaslı yoluna Uşak Belediyesi el atıyor

21 Mayıs 2017 Pazar, 14:37
Sivaslı yoluna Uşak Belediyesi el atıyor
Sivaslı yoluna Uşak Belediyesi el atıyor

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak'ın önemli bağlantı yollarından olan ve bozuk satıhları yüzünden sıkıntı yaşanan Sivaslı yolunun yenileneceği belirtildi.
Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Çivril ve Denizli istikametine giden sürücülerin ve Deri Karma OSB'deki işletmelerin yoğun olarak kullandığı Sivaslı karayolunun şu anda ekonomik ömrünü tamamladığını ve ihtiyaca yanıt vermediğini belirtti.
Başkan Cahan, Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte yenileme çalışması yapılacağını söylediği açıklamasında "Sivaslı yolumuz Deri Karma OSB'ye kadar devam ediyor. Şu anda bu yolumuz çok kötü bir vaziyette. İnşallah bu yaz döneminde Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte Sivaslı yolumuzu da yapacağız. Bozuk yol bırakmayacağız, ana ve tali yolların hepsi kullanışlı hale gelecek" dedi.
(EÖ-İK)

21.05.2017 14:37:06 TSI
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