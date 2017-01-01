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Dalbastı kirazında toplu ilaçlamalar başladı

21 Mayıs 2017 Pazar, 14:47
Dalbastı kirazında toplu ilaçlamalar başladı
Dalbastı kirazında toplu ilaçlamalar başladı
- Yeşilyurt İlçe Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz:
- "Dalbastı kirazına Avrupa standartlarına uygun ilaçlama yapılıyor"

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - Dalbastı kirazı olarak da bilinen Yeşilyurt kirazında, kiraz sineği ile mücadele kapsamında toplu ilaçlamalar başladı.
Yeşilyurt Ziraat Odası kontrolünde yürütülen ilaçlama çalışmaları kapsamında, ekipler aynı anda bütün kiraz bahçelerini ilaçlıyor. 2 tur kapsamında yapılan ilaçlama ile hem ağaçlara zarar veren böcekler etkisiz hale getiriliyor hem de çiftçilere ekonomik kolaylık sağlanıyor.
Konu ile ilgili konuşan Yeşilyurt İlçe Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, ilk turda yapılan ilaçlamanın etkisinin 10 gün, ikinci turda yapılan ilaçlamanın etkisinin ise 5 gün olduğunu söyledi.
Yapılan ilaçlamanın hem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı standartlarına hem de Avrupa standartlarına uygun olduğunu dile getiren Solmaz, bu sayede tüketicinin sağlığını koruduklarını ve kirazın başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye rahatlıkla ihraç edilebildiğini belirtti.
Yapılan toplu ilaçlama yöntemiyle çiftçilere ekonomik fayda sağlandığının da altını çizen Solmaz, ilaçlama ile zararlı böceklere karşı da etkin bir mücadele verdiklerini aktardı.
Solmaz, ilaçlamada kendilerine destek veren Malatya Valiliğine, Büyükşehir ile Yeşilyurt Belediyesine, ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne teşekkür ederek, kiraz rekoltesinin bu yıl yüksek olmasını temenni etti.
(BT-OE-Y)

21.05.2017 14:47:07 TSI
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