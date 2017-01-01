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Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Adıyaman'da sona erdi.

Adıyaman Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kuşak Güreşi Asbaşkanı Fahrettin Şolpan, Milli eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Kutlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yaşar Sarıkaya ve kurum müdürleri katıldı.

Yeni Mahalle Spor Salonunda düzenlenen organizasyona Eskişehir, Konya, Edirne, Sivas, Kahramanmaraş, Kütahya, Manisa, Antalya, Hatay, Zonguldak, Muğla, Amasya, Adıyaman, Adana ve Karabük'ten gelen idareci, antrenör, hakem ve sporcular olmak üzere yaklaşık 200 kişi katıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kuşak Güreşi Asbaşkanı Fahrettin Şolpan, yaptığı açıklamada, müsabakaların 2003-2004 doğumlular arasında, 15 ilden 100'ün üzerinde sporcunun katılımıyla yapıldığını söyledi.

Müsabakaların iki gün sürdüğünü ifade eden Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kuşak Güreşi Asbaşkanı Fahrettin Şolpan, "Birinci gün 9, ikinci gün ise 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Organizasyon sonunda dereceye girenlere kupa ve madalyaları Adıyaman'ın değerli protokol üyeleri tarafından törenle takdim edildi. Türkler, kuşak güreşi sporuna geçmişte vücut sağlığı ve savaşa hazırlık için çok önem vermişlerdir. Kuşak güreşi, şu an Türk coğrafyasında Türkmenistan. Kırgızistan ve Kazakistan'da ata sporu olarak yapılmaktadır. Adıyaman'ın misafirperverliği ve aldığımız davet ile iyi ki de bu şampiyonayı Adıyaman'da yapmışız. Sporcularımız ve bizler özellikle yediğimiz çiğköfteye hayran kaldık. Ayrıca Dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağına sporcularla birlikte yaptığımız gezi her şeye değdi. Gerçekten Adıyaman tarihi, kültürü ve misafirperverliği ile harika bir şehir. Burada olmaktan ve bu şampiyonayı burada yapmaktan büyük bir mutluluk duyduk.

Ben emeği geçen herkese teşekkür eder, derece yapıp madalya kazanan tüm sporcularımızı tebrik ederim" dedi.

Adıyaman Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda İlk gün 9 sıklette ikinci gün ise 5 sıklette mücadele edilirken, şampiyona sonrasında sporcular kupa ve madalyaları İl protokolü tarafından takdim edildikten sonra topluca hatıra fotoğrafı çekildi.

(CK-OE-Y)



21.05.2017 14:48:32 TSI

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