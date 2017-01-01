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Şahinbey Belediyesinden 19 Mayıs voleybol turnuvası



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, Gençlik Haftası Voleybol turnuvasında kazanan dostluk oldu.

15-18 Mayıs tarihleri arasında Akkent Spor Köyü Kapalı Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya 15'i Erkek, 16'sı Bayan olmak üzere toplamda 31 takım katıldı. Kıyasıya mücadele içerisinde gecen turnuvada erkek takımlarından Gaziantep Lisesi ve Kızılhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi finalde karşılaştı. Mücadeleyi Gaziantep Lisesi 2-0 kazanırken, şampiyonluk kutlamalarını iki takım birlikte yaptı. Bayan takımlarında ise finalde turnuvanın güçlü takımı Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Av. Mahmut Düsün Ticaret Meslek Lisesi ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada ise Cumhuriyet Anadolu Lisesi rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

430 sporcunun ter döktüğü müsabakalarda Erkeklerde 1. Gaziantep Lisesi, 2. Kızılhisar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, 3. Bağlar Başı Anadolu Lisesi, 4. Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi olurken, Bayanlarda ise 1. Cumhuriyet Lisesi, 2. Av. Mahmut Düsün Ticaret Meslek Lisesi, 3. Özel İdare Anadolu Lisesi ve 4. Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi oldu.

(OE-Y)



21.05.2017 14:59:41 TSI

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