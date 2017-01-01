Tillo'ya yoğun ilgi
(Fotoğraflı)
Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - İnanç turizmiyle her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlaşan Siirt'in Tillo ilçesi, hafta sonu yoğun ziyaretçi akınına uğradı.
Siirt'in yanı sıra Mardin ve Diyarbakır'dan Tillo'ya tur firmalarıyla gelen ziyaretçiler, İlçe merkezine 3-4 kilometre uzaklıktaki Kaletül Üstad tepesinde İbrahim Hakkı Hazretlerinin güneş düzeneğinin yapıldığı alandaki örme taşları inceledi. Daha sonra ilçe merkezine geçerek İbrahim Hakkı Hazretleri, İsmail Fakirullah türbelerinde dua eden davetliler, sonra da Sultan Menduh'un eşi Hassa Hatun türesi avlusunda piknik yaptı. İlçede yapılan eserleri yakından görme imkanı bulan vatandaşlar, ziyaretin sonunda Tillo kale bölgesinden, doğal manzarası bulunan Botan vadisini izledi.
(MND-MP-Y)
21.05.2017 14:59:49 TSI
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