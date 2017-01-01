ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

21 Mayıs 2017 Pazar, 15:00
Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

MERSİN (İHA) - Akdeniz Bölgesi için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Antalya çevresi ile Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Pazartesi öğle saatlerinden önce Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçeleri, öğle saatlerinden itibaren ise Adana'nın İmamoğlu, Kozan ve Ceyhan ilçeleri ile Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.
Yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, rüzgar, hortum, ulaşımda aksama ve dolu yağışına karşı tedbirli olunması istenildi.
(HSK-

21.05.2017 15:00:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Makina Mühendislerinden 'sahte mühendis' uyarısı
YEREL

MAKİNA MÜHENDİSLERİNDEN 'SAHTE MÜHENDİS' UYARISI
Süper Lig'den 2. Lig'e
YEREL

SÜPER LİG'DEN 2. LİG'E

Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı
YEREL

ULUSLARARASI SİLİFKE MÜZİK VE FOLKLOR FESTİVALİ BAŞLADI
&quot;Hanım Olan Hizmetçi&quot; ve &quot;Rita&quot; operaları, MDOB sahnesinde
YEREL

"HANIM OLAN HİZMETÇİ" VE "RİTA" OPERALARI, MDOB SAHNESİNDE
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Kerkük Türkmen Tiyatrosu birlik ve beraberlik mesajı verdi
YEREL

KERKÜK TÜRKMEN TİYATROSU BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİ
Mersinliler, 19 Mayıs'ta Ayla Çelik ile coştu
YEREL

MERSİNLİLER, 19 MAYIS'TA AYLA ÇELİK İLE COŞTU
4. Mersin Caretta Bisiklet Festivali başladı
YEREL

4. MERSİN CARETTA BİSİKLET FESTİVALİ BAŞLADI
Mersin'de sulama kanalında ceset bulundu
YEREL

MERSİN'DE SULAMA KANALINDA CESET BULUNDU
Silifke Festivalinde sergi açılışları yapıldı
YEREL

SİLİFKE FESTİVALİNDE SERGİ AÇILIŞLARI YAPILDI
Toroslar Belediyesi, 19 Mayıs'ı konserle kutladı
YEREL

TOROSLAR BELEDİYESİ, 19 MAYIS'I KONSERLE KUTLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A takımı
GÜNDEM

İŞTE ERDOĞAN'IN A TAKIMI! MKYK'DA KİMLER OLACAK, KİMLER OLMAYACAK?

 1
  • 2 Prandelli'nin yeni adresi şaşırttı!..
  • 3 Elleri kelepçeli halde tabuttan kurtuldu! İşte o gösterinin sırrı...
  • 4 İşte 2018 model Beşiktaş!..