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Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı



MERSİN (İHA) - Akdeniz Bölgesi için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Antalya çevresi ile Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Pazartesi öğle saatlerinden önce Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçeleri, öğle saatlerinden itibaren ise Adana'nın İmamoğlu, Kozan ve Ceyhan ilçeleri ile Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, rüzgar, hortum, ulaşımda aksama ve dolu yağışına karşı tedbirli olunması istenildi.

(HSK-



21.05.2017 15:00:35 TSI

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