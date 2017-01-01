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BEÜ Karaelmas TÖMER Türkiye Üçüncüsü oldu



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Karamanoğlu Mehmet Bey'i Anma ve TÖMER'ler Arası Türkçe Konuşma Yarışması'na Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

Yarışma 12 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşti. 21 üniversiteden 21 yarışmacının katıldığı Türkçe konuşma yarışmasında Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas TÖMER üçüncülük elde etti. Öğrenci Aya Kabouk göstermiş olduğu performansı ile tüm jüri üyelerinin beğenisini kazandı.

(OA-OA-Y)



21.05.2017 15:14:54 TSI

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