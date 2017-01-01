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BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencileri Almanya'da staj yapacak

21 Mayıs 2017 Pazar, 15:18
BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencileri Almanya'da staj yapacak

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Almanya'da staj yapacaklar.
1-4 Şubat 2017 tarihleri arasında "Sağlık Bilimleri Mesleki Buluşması" etkinliği kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sevim Çelik ve beraberindeki heyetin Almanya'nın Kuzey Ren-Westfalya eyaletine bağlı Castrop-Rauxel şehrinde Almanya Milletvekili Frank Schwabe, Castrop-Rauxel Belediye Başkanı Rajko Kravanja, Kardeşkent Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Sağlık alanında eğitim veren Meslek Yüksekokulu yetkilileri ile yaptıkları incelemeler ve görüşmeler olumlu gelişmeler ile sonuçlandı.
Almanya'da Türk Alman Gençlik Köprüsü aracılığıyla kültürlerarası etkileşimi sağlamak, hasta-yaşlı tedavi ve bakım uygulamalarında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında, bu yılın Ekim ayında 14 gün süreyle Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden 2 öğrenci ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden 2 öğrenci olmak üzere 4 öğrenci, tüm masrafları Almanya tarafından karşılanmak üzere Evangelisches Krankenhaus hastanesinde staj yapma olanağı bulacaklar.
Sağlık Bilimler Fakültesi Almanya'da bulunan üniversiteler ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapmak üzere yapılan çalışmalar da kısa bir zamanda sonuçlanacak ve Sağlık Bilimler Fakültesi uluslar arası alanda tanınırlığını artırmış olacak.
(OA-OA-Y)

21.05.2017 15:18:09 TSI
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