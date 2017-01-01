YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Fatma Şahin'e Kongrede önemli görev

Fatma Şahin'e Kongrede önemli görev



(Fotoğraflı)



Gaziantep (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin başına döneceği Ak Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresinde Aile ve Sosyal Politikalar kurucu Bakanı ve Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin'in divan kuruluna seçilmesi büyük yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 998 gün sonra tekrar Ak Parti'nin başına geçeceği kongrede, Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in divan üyeliğine seçilmesi bölge ve ülke siyasetinde büyük ses getirdi. Fatma Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurduğu üyeliği sosyal medyada yankı uyandırdı. Bölge ve ülke siyasetindeki bir çok isim, Şahin'in divan üyeliğine seçildiğini belirterek, kutlarken sosyal medya kullanıcıları ise Fatma Şahin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu yürüyüşünde yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, kendisini yalnız bırakmayanları bugüne kadar olduğu gibi her zaman sahiplendi" yorumları yaptı.

Fatma Şahin 2. Olağanüstü Kongresinde de Bekir Bozdağ'ın başkan olduğu divanın üyeleri arasında da yer almıştı.

Fatma Şahin kimdir?

Fatma Şahin, Gaziantep'te Ak Partinin il Kurucu üyesi olan Fatma Şahin, 16 yıllık yıllık siyaset hayatında hiç Ak Parti'den ayrılmadı. Aile ve Sosyal Politikalar kurucu Bakanlığını yapan Fatma Şahin, TBMM'deki, Terör Namus cinayetleri, Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma, Sanayi Ticaret ve Enerji, AB Uyum, AB Karma Parlamento komisyonlarında görev aldı. AK Parti Kadın Kollarında bir dönem teşkilattan ve bir dönem de Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini de yapan Şahin, Ak Parti'nin ikinci olağan kongresinde ise Ak Parti Merkez Karar Yürütme Kuruluna seçilmişti.

(SD-Y)



21.05.2017 15:35:11 TSI

NNNN

