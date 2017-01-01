ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MHP tek adayla kongreye gidiyor

21 Mayıs 2017 Pazar, 15:39
MHP tek adayla kongreye gidiyor
MHP tek adayla kongreye gidiyor
- MHP Gaziantep il kongresi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

GAZİANTEP (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı 12. Olağan Kongresi ile yeni başkanını belirliyor. İl Başkanı Muhittin Taşdoğan'ın tek aday olduğu kongre, Gaziantep Onat Kutlar Salonunda saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.
Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk de katıldı. Kongrede konuşan Öztürk,"Sizler üç hilale sahip çıktınız. Şehitlerimizin aziz hatıralarına leke sürdürmediniz. Bugün kimsenin gözardı edemeyeceği partimizin siyasal varlığı, Türkiye üzerinde düşünceleri olan herkesin, milletimiz için iyi ya da kötü emeller besleyen her unsurun, mutlaka dikkate almaları gereken kutsal kaynağı olmuştur. Partimizin ulaştığı kuvvet ve mevki kolay elde edilmemiştir. Yaşanan hazin olaylar, tuzaklar, sürekli körüklenen yıldırma çabaları, düşmanca üretilen iftira ve çabalar herkesin bildiği gerçeklerdir. Meşakkatler sabırla, tahrikler akılla, çileler heyecanla, engeller, karamsarlık ve umutsuzluklar imanla adım adım aşılarak bugünlere gelinmiştir" dedi.
MHP İl Başkanı Taşdoğan ise, "Türkmen beyinin karşısında olmayı maharet sayan bir avuç güruha karşı, lidere sadakat ülkücülüğümüzün gereğidir. Ona yapılacak saygısızlığın adı, sadakatsizliktir ve ihanettir" şeklinde konuştu.
"Bu uğurda can vermiş, can verme yeri bozkurtların toplanma yeri olunca taşıdığımız görevin önemi bir kat daha artmakta. Biz bu güne kadar ne yaptıksa tek başımıza yapmadık" diyen Taşdoğan, "Sevindiğimiz her faaliyetimizin isimsiz kahramanları benimle birlikte yürürken gördüm. Bugün 21 Mayısta aynı anda 41 şehirde kongre yapan Milliyetçi Hareket Partisinin dava şuurunu, birlik ve beraberliğini, dinamizmini dosta güven düşmana korku telkin ederek gerçekleştiriyoruz. Bu salon önce 2019'da yerel iktidar sonra genelde iktidarın mesajını vermek için buradayız. Göreve gelişimizin hemen sonrasında Cumhurbaşkanlığı sürecini yaşadık. Sayın genel başkanımızın koşun emrini tüm Türkiye gibi biz de iliklerimizde hissettik. Gaziantep'in her köşesine adım atmanın onuruyla seçimlere gittik. Bu seçimlerde Gaziantep'e kazanmanın önünde bir engel olmadığını göstermiş olduk. Bu bizim için bir kazançtır. İlçe seçimi sonrası görev sizlerin takdiriyle tekrara şahsımıza tebliğ edildi. Artık daha da güçlüyüz'' diye konuştu.
Tek aday ile gidilen kongrede oy verme işlemleri sürüyor.
(OE-AOA-Y)

21.05.2017 15:39:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Fatma Şahin'e Kongrede önemli görev
YEREL

FATMA ŞAHİN'E KONGREDE ÖNEMLİ GÖREV
Şahinbey Belediyesi alıcı ile satıcıyı köy pazarında buluşturuyor
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ALICI İLE SATICIYI KÖY PAZARINDA BULUŞTURUYOR
Şahinbey Belediyesinden 19 Mayıs voleybol turnuvası
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYESİNDEN 19 MAYIS VOLEYBOL TURNUVASI
MHP Gaziantep İl Başkanlığı Kongresi
YEREL

MHP GAZİANTEP İL BAŞKANLIĞI KONGRESİ

GAÜN'de 252 öğrenci, beyaz önlük giyerek, klinik tıp eğitimine geçti
YEREL

GAÜN'DE 252 ÖĞRENCİ, BEYAZ ÖNLÜK GİYEREK, KLİNİK TIP EĞİTİMİNE GEÇTİ
Suriyeli yetimler Şehitkamil'de moral buldu
YEREL

SURİYELİ YETİMLER ŞEHİTKAMİL'DE MORAL BULDU
Halı ve Zemin Kaplamaları sektörü Domotex Turkey'de buluyacak
YEREL

HALI VE ZEMİN KAPLAMALARI SEKTÖRÜ DOMOTEX TURKEY'DE BULUYACAK
Şehitkamil'de 19 Mayıs bir ay boyunca kutlandı
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE 19 MAYIS BİR AY BOYUNCA KUTLANDI
GKV Çocuk Şenliği ve Olimpiyatlarına büyük ilgi
YEREL

GKV ÇOCUK ŞENLİĞİ VE OLİMPİYATLARINA BÜYÜK İLGİ
Gaziray projesi için düğmeye basıldı
YEREL

GAZİRAY PROJESİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
&quot;Bütün Kadınların Kafası Karışıktır&quot; adlı oyun Gaziantep'te
YEREL

"BÜTÜN KADINLARIN KAFASI KARIŞIKTIR" ADLI OYUN GAZİANTEP'TE
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Gaziantepspor 27 yıl sonra küme düştü
YEREL

GAZİANTEPSPOR 27 YIL SONRA KÜME DÜŞTÜ
1. Gaziantep Uluslararası Sanat Çalıştayı
YEREL

1. GAZİANTEP ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYI
Akçakale'den çiğ köfte şov
YEREL

AKÇAKALE'DEN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
Kargoları artık akıllı cihazlar teslim edecek
YEREL

KARGOLARI ARTIK AKILLI CİHAZLAR TESLİM EDECEK
Yetim çocukların bisiklet sevinci
YEREL

YETİM ÇOCUKLARIN BİSİKLET SEVİNCİ
Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesinden ilk öğrenciler mezun oluyor
YEREL

VEDAT TOPÇUOĞLU ANADOLU LİSESİNDEN İLK ÖĞRENCİLER MEZUN OLUYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A takımı
GÜNDEM

İŞTE ERDOĞAN'IN A TAKIMI! LİSTEDE OLAN VE LİSTE DIŞI KALAN SÜRPRİZ İSİMLER

 1
  • 2 Usta oyuncunun annesini görenler hayran kaldı
  • 3 Prandelli'nin yeni adresi şaşırttı!..
  • 4 Elleri kelepçeli halde tabuttan kurtuldu! İşte o gösterinin sırrı...