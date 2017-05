YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MHP tek adayla kongreye gidiyor

GAZİANTEP (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı 12. Olağan Kongresi ile yeni başkanını belirliyor. İl Başkanı Muhittin Taşdoğan'ın tek aday olduğu kongre, Gaziantep Onat Kutlar Salonunda saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk de katıldı. Kongrede konuşan Öztürk,"Sizler üç hilale sahip çıktınız. Şehitlerimizin aziz hatıralarına leke sürdürmediniz. Bugün kimsenin gözardı edemeyeceği partimizin siyasal varlığı, Türkiye üzerinde düşünceleri olan herkesin, milletimiz için iyi ya da kötü emeller besleyen her unsurun, mutlaka dikkate almaları gereken kutsal kaynağı olmuştur. Partimizin ulaştığı kuvvet ve mevki kolay elde edilmemiştir. Yaşanan hazin olaylar, tuzaklar, sürekli körüklenen yıldırma çabaları, düşmanca üretilen iftira ve çabalar herkesin bildiği gerçeklerdir. Meşakkatler sabırla, tahrikler akılla, çileler heyecanla, engeller, karamsarlık ve umutsuzluklar imanla adım adım aşılarak bugünlere gelinmiştir" dedi.

MHP İl Başkanı Taşdoğan ise, "Türkmen beyinin karşısında olmayı maharet sayan bir avuç güruha karşı, lidere sadakat ülkücülüğümüzün gereğidir. Ona yapılacak saygısızlığın adı, sadakatsizliktir ve ihanettir" şeklinde konuştu.

"Bu uğurda can vermiş, can verme yeri bozkurtların toplanma yeri olunca taşıdığımız görevin önemi bir kat daha artmakta. Biz bu güne kadar ne yaptıksa tek başımıza yapmadık" diyen Taşdoğan, "Sevindiğimiz her faaliyetimizin isimsiz kahramanları benimle birlikte yürürken gördüm. Bugün 21 Mayısta aynı anda 41 şehirde kongre yapan Milliyetçi Hareket Partisinin dava şuurunu, birlik ve beraberliğini, dinamizmini dosta güven düşmana korku telkin ederek gerçekleştiriyoruz. Bu salon önce 2019'da yerel iktidar sonra genelde iktidarın mesajını vermek için buradayız. Göreve gelişimizin hemen sonrasında Cumhurbaşkanlığı sürecini yaşadık. Sayın genel başkanımızın koşun emrini tüm Türkiye gibi biz de iliklerimizde hissettik. Gaziantep'in her köşesine adım atmanın onuruyla seçimlere gittik. Bu seçimlerde Gaziantep'e kazanmanın önünde bir engel olmadığını göstermiş olduk. Bu bizim için bir kazançtır. İlçe seçimi sonrası görev sizlerin takdiriyle tekrara şahsımıza tebliğ edildi. Artık daha da güçlüyüz'' diye konuştu.

Tek aday ile gidilen kongrede oy verme işlemleri sürüyor.

21.05.2017 15:39:20 TSI

