ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Köse, Erdoğan'ın A takımında

21 Mayıs 2017 Pazar, 15:44
Köse, Erdoğan'ın A takımında
Köse, Erdoğan'ın A takımında

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek aday olduğu AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, Antalya Milletvekili Mustafa Köse, yeniden Merkez Karar Yürütme Kurulu'na (MKYK) seçildi.
AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi Ankara Arena'da binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşti. 'Yeni Atılım Dönemi' sloganı ile yapılan kongrede, AK Parti'nin kurucusu ve lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek aday olarak katıldı. 998 günlük ayrılıktan sonra kurucusu olduğu partiye geri dönen Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin en üst karar organı olan Merkez Karar Yürütme Kurulu da yenilendi.
AK Parti'nin en üst karar merci olan Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda Antalya, Mustafa Köse ile temsil edildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın genel başkanlığında MKYK'ya giren AK Parti Antalya Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Mustafa Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlında da Antalya'yı temsilen 50 kişilik MKYK'da yer aldı.
(SÇ-SÇ-Y)

21.05.2017 15:44:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Oğlunu görmek için bıçakla kreşi basan zanlı tutuklandı
YEREL

OĞLUNU GÖRMEK İÇİN BIÇAKLA KREŞİ BASAN ZANLI TUTUKLANDI
Kemer'de maden ocağındaki metan gazı sıkışması
YEREL

KEMER'DE MADEN OCAĞINDAKİ METAN GAZI SIKIŞMASI
Batı Akdeniz için yağış uyarısı
YEREL

BATI AKDENİZ İÇİN YAĞIŞ UYARISI
MHP Antalya 12. Olağan İl Kongresi
YEREL

MHP ANTALYA 12. OLAĞAN İL KONGRESİ

Antalya ile Miami kardeş şehir oluyor
YEREL

ANTALYA İLE MİAMİ KARDEŞ ŞEHİR OLUYOR
Başkan Böcek, asfalt ekiplerini denetledi
YEREL

BAŞKAN BÖCEK, ASFALT EKİPLERİNİ DENETLEDİ
MHP Antalya 12. Olağan İl Kongresi
YEREL

MHP ANTALYA 12. OLAĞAN İL KONGRESİ
Antalya Miami ile kardeş şehir oluyor
YEREL

ANTALYA MİAMİ İLE KARDEŞ ŞEHİR OLUYOR
Fransa Büyükelçi, Büyükşehir'de
YEREL

FRANSA BÜYÜKELÇİ, BÜYÜKŞEHİR'DE
Bağımlı gençler hayata geri dönecek
YEREL

BAĞIMLI GENÇLER HAYATA GERİ DÖNECEK
Muratpaşa'da etik eğitimi
YEREL

MURATPAŞA'DA ETİK EĞİTİMİ
4. Uluslararası Kültür, Turizm ve Çilek Festivali
YEREL

4. ULUSLARARASI KÜLTÜR, TURİZM VE ÇİLEK FESTİVALİ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali
YEREL

17. ALANYA ULUSLARARASI TURİZM VE SANAT FESTİVALİ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

Antalya'da araç yangını
YEREL

ANTALYA'DA ARAÇ YANGINI
Harley Davidson tutkunları Antalya'da buluştu
YEREL

HARLEY DAVİDSON TUTKUNLARI ANTALYA'DA BULUŞTU
Motosiklet: Türkiye Enduro Şampiyonası
YEREL

MOTOSİKLET: TÜRKİYE ENDURO ŞAMPİYONASI
&quot;Özel hastanelerdeki sezaryen oranı yüzde 40'larda&quot;
YEREL

"ÖZEL HASTANELERDEKİ SEZARYEN ORANI YÜZDE 40'LARDA"
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Antalya'da şüpheli ölüm
YEREL

ANTALYA'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali
YEREL

17. ALANYA ULUSLARARASI TURİZM VE SANAT FESTİVALİ

Kemer'de trafik kazası: 13 yaralı
YEREL

KEMER'DE TRAFİK KAZASI: 13 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A takımı
GÜNDEM

İŞTE ERDOĞAN'IN A TAKIMI! LİSTEDE OLAN VE LİSTE DIŞI KALAN SÜRPRİZ İSİMLER

 1
  • 2 Usta oyuncunun annesini görenler hayran kaldı
  • 3 Prandelli'nin yeni adresi şaşırttı!..
  • 4 Elleri kelepçeli halde tabuttan kurtuldu! İşte o gösterinin sırrı...