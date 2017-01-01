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Köse, Erdoğan'ın A takımında



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek aday olduğu AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, Antalya Milletvekili Mustafa Köse, yeniden Merkez Karar Yürütme Kurulu'na (MKYK) seçildi.

AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi Ankara Arena'da binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşti. 'Yeni Atılım Dönemi' sloganı ile yapılan kongrede, AK Parti'nin kurucusu ve lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek aday olarak katıldı. 998 günlük ayrılıktan sonra kurucusu olduğu partiye geri dönen Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin en üst karar organı olan Merkez Karar Yürütme Kurulu da yenilendi.

AK Parti'nin en üst karar merci olan Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda Antalya, Mustafa Köse ile temsil edildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın genel başkanlığında MKYK'ya giren AK Parti Antalya Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Mustafa Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlında da Antalya'yı temsilen 50 kişilik MKYK'da yer aldı.

(SÇ-SÇ-Y)



21.05.2017 15:44:04 TSI

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