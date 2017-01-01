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İSTE II İskenderun Körfezi'nde denize indirildi



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde hayırsever Seferoğlu Ailesi tarafından eğitim/araştırma amaçlı kullanılmak üzere İskenderun Teknik Üniversitesi'ne (İSTE) hibe edilen 'İSTE II' isimli bilimsel araştırma ve uygulama botu İskenderun Körfezinde denize törenle indirildi.

Antakya 3. Noteri hayırsever Perihan Seferoğlu ile eşi İsmail Hakkı Seferoğlu tarafından, İSTE denizcilik bölümlerinde okuyan öğrenciler ile öğretim elemanlarının eğitim ve araştırma çalışmalarında kullanılabilmeleri için bir bot hibe edildi.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, teknik ve donanımsal açıdan bilgi edinmek amacıyla öğrencilerin üzerinde çalışma yapabilecekleri ve bilimsel araştırmalar yapma imkanı bulabilecekleri araştırma ve uygulama botuna İSTE II ismi verildi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İSTE II ile özellikle RV İSTE I isimli 24 metrelik araştırma gemisinin manevra kabiliyetinin yeterli olmadığı yerlerde, dalışlarda ve durumlarda daha iyi araştırmalar yapılabileceklerini söyledi.

Araştırma gemisi olan ender üniversitelerden bir olduklarını da dile getiren Rektör Dereli, "İSTE Denizcilik Meslek Yüksekokulu'ndaki dalış kulemizin bir örneği yok. Bu sene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'ne ve Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'ne öğrenci alıyoruz. Doğru yerdeyiz, doğru zamandayız. Kaliteli bir eğitim almak isteyen ve İSTE'yi tercih eden öğrencilerin pişman olmayacağını düşünüyorum" dedi.

İSTE Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Prof. Dr. Sefa Ayhan Demirhan ise, İSTE II Araştırma ve Uygulama Botu sayesinde, İSTE'nin fakülte ve yüksekokullarının altyapılarına yeni bir imkan daha kazandırıldığını söyledi.

İSTE II'nin denize indirilmesi nedeniyle İskenderun Anıt Meydanı'nda düzenlenen törene, İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'nini yanı sıra, İskenderun Belediyesi Başkanı Seyfi Dingil, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Altınözü Belediyesi Başkanı Rıfat Sarı, Antakya 3. Noteri Hayırsever Perihan Seferoğlu ve eşi İsmail Hakkı Seferoğlu'nun yanı sıra, İSTE Rektör Yardımcısı ve Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mevlüt Aktaş, İSTE Denizcilik MYO Müdürü Prof. Dr. Sefa Ayhan Demirhan, İSTE Rektör Danışmanları Doç. Dr. Selçuk Mıstıkoğlu, Doç. Dr. Yasemin Bircan Yıldırım, Doç. Dr. Yasin Erdoğan ve Yrd. Doç. Dr. Yakup Kutlu, öğretim üyeleri, Sefa Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü ve öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.

(MSM-Y)



21.05.2017 15:46:29 TSI

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