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BEÜ öğrencisi Doğan'dan "Kalbimi ikna et" isimli kitap



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyal Hizmetler Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Esin Doğan, 6 yıldır yazdığı "Kalbimi ikna et" adlı kitabını tamamladı.

Bitlis Valiliği Sergi Salonunda düzenlenecek kitabı için imza günü düzenleyeceğini ifade eden Doğan, ilk etapta 500 adet kitap bastırdığını belirtti. Esin Doğan, "Dolmadan taşamazsınız sözüne binaen çok okuyup, araştıran ve ilerlemeye dönük planlı yaşayan bir kız olarak çocukluğumdan kalma yeteneğimi eğitimimle de biledim. Mesleki bilgi, beceri ve değer temeline sahip ve bunları sürekli güncelleştirerek geliştirmeyi amaçlayan mesleğine aşık bir insanım. Kitabın içeriğine bunları da teşvik amaçlı aksettim. Umut, huzur, sevgi, vefa. edep ve güven gibi telkin eden mesajlar vererek sözün gücüyle insanlara bunların önemini hatırlatmaya çalıştım. Kitabın içeriğini gerek insani değerler sevgi saygı gibi duygular üzerine inşa ettiğim bir masum öyküyle taçlandırdım. İleride akademik kariyerime referans olacak şekilde psikososyal tespitlerle zenginleştirdim. Kitapta krizi fırsata çevirmeyi akıcı bir dille anlattım. Betimleme sanatına önem verdim, kelime dağarcığının gelişmesine katkı sağlasın diye. İdealist olmanın önemini vurguladım. İnsanın kendisi ve toplumun iyilik halini gerçekleştirmesi için güzel düşünceleri olgunlaştıracak düzeyde yazmaya çalıştım. Anlama gücünü konuşma ve yazma yeteneğini arttıracak düzeyde yazdım. Toplumsal ilişkilerin kalitesini arttırmaya hedefleyen bir eser oldu. Kahramanlar bir tıp öğrencisi ve psikolog adayı olarak seçildi. Hem psikososyal tespitler içeriyor hem de okul hayatındaki başarıyı pekiştirecek derecede teşvik içeriyor. Özellikle sınavları kazanma hususunda da mesajlar verildi. Gençler kahvehanelerde ve meyhanelerde artık vakit öldürüyor, bunların çoğu okuma alışkanlığı edinmemiş insanlardır. Okumaya teşvik edecek nitelikte yorucu olmayan yazılar içeriyor. Bu kitap günümüzde aşk ve sevgi adı altında insanların birbirini istismar etmesine karşı güzel ve duru sevmenin önemi üzerine kurgulandı. Empati yeteneğini geliştirecek nitelikteki bu kitap, gerçek hayatlardan esinlenerek duygu yüklü yazılarla okuyucunun daha fazla duyarlı olmasına teşvik edecek şekilde kaleme alındı" diye konuştu.

(VO-MSA-Y)



21.05.2017 15:47:35 TSI

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