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Ağrı'da tarihi türbede çorba ikramı



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı'da Doğubayazıt Belediyesi tarafından Cuma namazı sonrası Ahmed-i Hani Türbesi önünde çorba ikram edildi.

Doğubayazıt Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay restorasyonu tamamlanan Ahmed-i Hani Camisi ve Türbesi'nde Cuma Namazı'na gelen vatandaşlar ve ziyaretçilere çorba ikram edildi.

Doğubayazıt Belediye Başkan Vekili ve ilçe Kaymakamı Ulaş Akhan, vatandaşlarla birlikte çorba yedi. Akhan, bundan sonra her Cuma Namazında çorba ikramını geleneksel hale getireceklerini söyledi. Ahmed-i Hani Camisi ve Türbesi'nin yapılan çevre düzenlemeleriyle birlikte çok güzel bir görünüme sahip olduğunu belirten Akhan, "Bizi birbirimize bağlayan milli ve manevi değerlerimizi koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak hepimizin öncelikli görevi olmalıdır. Manevi değeri yüksek bu güzel ortamda vatandaşlarımızla birlikte olmak gerçekten gurur verici bir durum. Bundan böyle her Cuma Namazı'ndan sonra çorba ikramını geleneksel hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

(AG



21.05.2017 15:52:22 TSI

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