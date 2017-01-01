ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yıldırım'da erguvan zamanı

21 Mayıs 2017 Pazar, 15:54
Yıldırım'da erguvan zamanı
Yıldırım'da erguvan zamanı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle ilçedeki sosyal yaşamı canlandıran Yıldırım Belediyesi'nde, Erguvan Halk Oyunları Topluluğu'nun sahnelediği 'Erguvan Zamanı 9' isimli gösteri izleyenleri büyüledi.
Dört farklı yaş kategorisinde, 250'den fazla halk oyunları dansçısı ile kültürümüzün önemli unsurlarından biri olan folklor oyunlarını genç kuşaklara aktaran Erguvan Halk Oyunları Topluluğu, Anadolu'nun kültürel zenginliğini sahneye taşıdı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve çok sayıda Yıldırımlının katıldığı 'Erguvan Zamanı 9' isimli gösteride Bursa, Artvin, Aydın, Erzurum, Van, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Gaziantep, ve Trabzon yörelerine ait oyunlar ile Roman, Anadolu Ateşi, 7 Bölge 7 Yöre gösterileri Erguvan Halk Oyunları Topluluğu dansçıları tarafından sergilendi. Uzman eğitmenlerin öncülüğünde 7-10 yaş küçükler, 11-14 yaş yıldızlar, 15-21 yaş gençler ve 25 yaş üzeri yetişkinler gruplarıyla, Anadolu'nun dört bir yanından asırlardan bu yana gelen kültür mozaiğini sahneye taşıyan Erguvan Halk Oyunları Topluluğu'nun hazırladığı gösteri izleyenlerden büyük alkış topladı. Özellikle küçük grup tarafından sahnelenen Aydın yöresine ait oyun Yıldırımlıları coşturdu.
(SD-

21.05.2017 15:54:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Voleybolda transfer
YEREL

VOLEYBOLDA TRANSFER
4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi
YEREL

4. ULUSLARARASI BALKAN SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ

Kardeş Şehir Tutin'den festivale destek
YEREL

KARDEŞ ŞEHİR TUTİN'DEN FESTİVALE DESTEK
Bursa'da trafik kazası: 3 ölü, 9 yaralı
YEREL

BURSA'DA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ, 9 YARALI
Tartıştığı karısını öldürdü
YEREL

TARTIŞTIĞI KARISINI ÖLDÜRDÜ
Osmangazi'den çocuklara su oyunları parkı
YEREL

OSMANGAZİ'DEN ÇOCUKLARA SU OYUNLARI PARKI
Başkan Edebali, 69 mahallede 354 haneyi ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN EDEBALİ, 69 MAHALLEDE 354 HANEYİ ZİYARET ETTİ
Tarihi çarşıyı 'Payitaht' heyecanı sardı
YEREL

TARİHİ ÇARŞIYI 'PAYİTAHT' HEYECANI SARDI
&quot;Evdeki her odanın çiçeği farklıdır&quot;
YEREL

"EVDEKİ HER ODANIN ÇİÇEĞİ FARKLIDIR"
Şüpheliyi yakalamaya çalışan polisin düşen silahı ateş aldı
YEREL

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAYA ÇALIŞAN POLİSİN DÜŞEN SİLAHI ATEŞ ALDI
Fatih'in gemisini karadan yürüttüler
YEREL

FATİH'İN GEMİSİNİ KARADAN YÜRÜTTÜLER
İznik'te Çini Festivali
YEREL

İZNİK'TE ÇİNİ FESTİVALİ
GÜNCELLEME - Bursa'da otel inşaatında yangın
YEREL

GÜNCELLEME - BURSA'DA OTEL İNŞAATINDA YANGIN

Bursa'da otel inşaatında yangın
YEREL

BURSA'DA OTEL İNŞAATINDA YANGIN
Bu kurala uymayan sınava giremeyecek
YEREL

BU KURALA UYMAYAN SINAVA GİREMEYECEK
&quot;11. Geleneksel Hadis İcazet Merasimi&quot;
YEREL

"11. GELENEKSEL HADİS İCAZET MERASİMİ"
Tapu işlemlerinde bürokrasiye son
YEREL

TAPU İŞLEMLERİNDE BÜROKRASİYE SON
Basri Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

BASRİ SÖNMEZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Başkentler İznik'te buluşacak
YEREL

BAŞKENTLER İZNİK'TE BULUŞACAK
Bursa'daki TEGV gönüllüleri engelli öğrencileri unutmadı
YEREL

BURSA'DAKİ TEGV GÖNÜLLÜLERİ ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ UNUTMADI
Yıldırım'da kaldırım işgaline geçit yok
YEREL

YILDIRIM'DA KALDIRIM İŞGALİNE GEÇİT YOK
Kardeş şehirlerin müsabakasında dostluk kazandı
YEREL

KARDEŞ ŞEHİRLERİN MÜSABAKASINDA DOSTLUK KAZANDI
Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şubesi'nden 19 Mayıs kutlaması
YEREL

EĞİTİM-BİR-SEN BURSA 1 NOLU ŞUBESİ'NDEN 19 MAYIS KUTLAMASI
Bursa'nın acı günü
YEREL

BURSA'NIN ACI GÜNÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
4 Büyükler'in yeni sezondaki kadroları
FUTBOL

İŞTE 2018 MODEL BEŞİKTAŞ!..

 1
  • 2 Prandelli'nin yeni adresi şaşırttı!..
  • 3 Elleri kelepçeli halde tabuttan kurtuldu! İşte o gösterinin sırrı...
  • 4 İşte Erdoğan'ın A takımı! Listede olan ve liste dışı kalan sürpriz isimler