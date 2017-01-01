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KOMEK Müzik Topluluğu'ndan "İrfani Türküler" konseri



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi 13. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni Kapsamında düzenlenen "İrfani Türküler" konseri ilgi gördü.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 13. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, birbirinden değerli eserlerin yanı sıra farklı etkinliklerle de yoğun ilgi görüyor. "Endülüs'ten Selçukluya" temasıyla düzenlenen sergi ve bilgi şöleninin 5. gününde Yunak mutfağının işlendiği KOMEK Mutfağı Sohbetleri'ne Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan konuk oldu. Demirhan, sergide ve etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ederek, katılımcılara yapılan et yahnisi ve kursir çorbasından ikram etti.

Aile Eğitim Uzmanı Şengül Yiğit'in "Ailede İletişim" konusunu anlattığı programlar akşam da "İrfani Türküler" konseri ile devam etti. KOMEK Müzik Topluluğu'nun gerçekleştirdiği konserde Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Musikisi Topluluğu Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı Ahmet Çalışır ile KOMEK mensupları türküler söyledi. Sergiye gelen ziyaretçileri ilgi gösterdiği konserin sonunda Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, sanatçılara günün anısına plaket takdim etti. 13. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, 23 Mayıs'a kadar 10.00-22.00 saatleri arası gezilebilecek.

(İB-FM-Y)



21.05.2017 15:54:52 TSI

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