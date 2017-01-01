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Narman'da uçurtma şenliği

21 Mayıs 2017 Pazar, 16:17
Narman'da uçurtma şenliği
Narman'da uçurtma şenliği

(Fotoğraflı)

Pehlül Düzenli
ERZURUM (İHA) - Narman'da Mercimekli İlköğretim Okulunda bu yıl ikincisi düzenlenen uçurtma şenliğine öğrencilerin sevinci damgasını vurdu.
Okul öğretmenleri Tuğba İşleyen ve Asiye Akansu tarafından organize edilen etkinliğe katılan öğrenciler, sabah okul bahçesinde yaptıkları kahvaltını ardından köyün karşısında bulunan çayırlık alanda doyasıya uçurtma uçurdu.
Uçurtma şenliğini düzenleyen öğretmenler Tuğba İşleyen ve Asiye Akansu, alanda öğrencilerine uçurtma dağıttılar.
Çocuklarla güzel vakit geçirdiklerini dile getiren öğretmenler, öğrenciler için de değişiklik olduğunu, aynı zamanda hem eğlendiklerini hem de stres attıklarını kaydetti.
Mercimekli İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mahmut Arı ve 3.sınıf öğrencisi Serap Acar, "Öğretmenlerimize bugün için çok teşekkür ediyoruz bizleri çok sevindirdiler çok eğlendik" dediler.
(PD-Y)

21.05.2017 16:17:43 TSI
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