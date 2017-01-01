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Akhan, kuaförlerle görüştü

21 Mayıs 2017 Pazar, 16:24
Akhan, kuaförlerle görüştü
Akhan, kuaförlerle görüştü

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, ilçede faaliyet gösteren kuaförlerle bir araya geldi.
Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, Belediye toplantı salonunda ilçede kuaförlük yapan esnaflarla bir araya gelerek sorunları dinledi. Toplantıya kuaförlerin yanı sıra ilçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Ergül ile Şoförler Odası Başkanı Fatih Tanrıkulu katıldı. Esnaflarla yakından ilgilenen Akhan, sorunların diyalog yoluyla çözüleceğini söyledi. Akhan Pazartesi gününden itibaren ilçedeki kuaförlerin rutin olarak denetleneceğini belirtti. Akhan, Denetimler sonunda belli standartları yakalayan, bu mesleğin saygınlığına, itibarına katkı sunan esnafımızı hem teşekkür belgesiyle ödüllendireceğiz hem de belediye olarak kendilerine çeşitli ödüller vereceğiz" dedi.
Kuaförlerin üniforma kullanmaları gerektiğinin dile getiren Akhan, "Hijyenik ortamlarda çalışanlar mutlaka üniformalı olmalıdır. Herkes dükkânı içerisinde üniformasını belirlesin, eğer bir şehir, marka değeri olmak istiyorsa her alanda yaptığı çalışmalarla örnek olmak zorundadır. Üniforma belirlerken farklı dizaynlar tasarımlar yapabilir, kendi logonuzu kullanabilirsiniz. Bu şeklide hem iş yeriniz kurumsal bir kimlik kazanır hem de bölgemizi yerli ve yabancı turistlere tanıtmış olursunuz" ifadelerini kullandı.
Toplantıya katılan kuaförlere teşekkür eden Akhan, "Diğer meslek gruplarında çalışan esnafla da bir araya geleceğiz. Vatandaşlarımızla, esnafımızla toplantılarımıza devam edeceğiz. Doğubayazıt'ın asıl sahipleri sizlersiniz. Dolayısıyla sorunları çözecek olan da sizsiniz. Doğubayazıt'ta sorunlar artık diyalog yoluyla çözülecek" şeklinde konuştu.
(AG-Y)

21.05.2017 16:24:50 TSI
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