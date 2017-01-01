YEREL HABERLER / YOZGAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kent Orkestrası mest etti

Kent Orkestrası mest etti



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat Belediyesi Kent Orkestrası Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde Gençlik Haftası dolayısıyla konser verdi.

Gençlik Haftası dolayısıyla Yozgat Belediyesi Kent Orkestrası vatandaşlara konser verdi. Birbirinden güzel eserleri seslendiren Kent Orkestrası İzleyicilerden büyük beğeni topladı.

Yozgat Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kent Orkestrası, birçok sanatçının parçalarını kendi tarzı ile sergilerken konser, katılımcıların keyifli saatler geçirmesini sağladı.

Gençlik Haftası dolayısıyla Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen konsere birçok vatandaş katılım sağlarken Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden hiçbir yetkilinin katılmaması ise dikkat çekti.

(BMG-GF-Y)



21.05.2017 16:25:07 TSI

NNNN

