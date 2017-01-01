Kent Orkestrası mest etti
(Fotoğraflı)
Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Belediyesi Kent Orkestrası Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde Gençlik Haftası dolayısıyla konser verdi.
Gençlik Haftası dolayısıyla Yozgat Belediyesi Kent Orkestrası vatandaşlara konser verdi. Birbirinden güzel eserleri seslendiren Kent Orkestrası İzleyicilerden büyük beğeni topladı.
Yozgat Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kent Orkestrası, birçok sanatçının parçalarını kendi tarzı ile sergilerken konser, katılımcıların keyifli saatler geçirmesini sağladı.
Gençlik Haftası dolayısıyla Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen konsere birçok vatandaş katılım sağlarken Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden hiçbir yetkilinin katılmaması ise dikkat çekti.
(BMG-GF-Y)
21.05.2017 16:25:07 TSI
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