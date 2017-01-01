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Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi

21 Mayıs 2017 Pazar, 16:32
Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi
Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi

(Fotoğraflı)

Seçim Turşucu
ÇANAKKALE (İHA) - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye Geçişi ve Gelibolu Fethi'nin 663'ncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında ilk tören, Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey'in mezarı başında gerçekleştirildi.
Buradaki tören, Eceabat Kaymakamı ve aynı zamanda Gelibolu Kaymakam vekili olan Bülent Yılmaz, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan ve Gelibolu belediye başkanı Mustafa Özacar'ın Ece Bey'in mezarına çiçek bırakmasıyla başladı. Ardından törene, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edildi. Daha sonra Ece Bey'in biyografisi okundu.
Okunan mevlidin ardından anma töreni katılımcılara pilav ve ayran ikram edilmesiyle sona erdi. Etkinlikler kapsamında yarın Lapseki'nin Çardak Beldesi'nde Gazi Yakup Bey'in, Gelibolu'nun Bolayır Beldesi'nde de Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın türbelerinin ziyaret edilerek törenler düzenlenecek ve Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişleri temsili olarak canlandırılacak.
(GD)

21.05.2017 16:32:32 TSI
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