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Başkan Yağcı, AK Partinin 3. Olağanüstü Kongresine katıldı

21 Mayıs 2017 Pazar, 16:37
Başkan Yağcı, AK Partinin 3. Olağanüstü Kongresine katıldı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Ankara'da gerçekleştirilen AK Partinin 3. Olağanüstü Kongresine katıldı.
Ankara Arena Kapalı Salonunda gerçekleştirilen kongrede, Belediye Başkanı Selim Yağcı ile birlikte AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Belediye Meclis üyesi ve Eski İl Başkanı Kadir Bayrak, AK Parti eski il başkanlarından Ramazan Kurtulmuş ve partililer de yer aldı. Belediye Başkanı Selim Yağcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti 3. Olağanüstü büyük kongresindeyiz. Yeni güçlü Türkiye yolunda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde emin ve kararlı adımlarla yürüyoruz. Hep birlikte daha iyiye daha güzele" ifadelerini kullandı.
(CKT-Y)

21.05.2017 16:37:50 TSI
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