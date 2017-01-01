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Su ve Teknoloji Projesi Yarışmasında sonuçlar açıklandı



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SAKARYA (İHA) - SASKİ tarafından düzenlenen 'Su ve Teknoloji Proje Yarışması' sonuçları açıklandı. Yarışmada ödüller 22 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00'da Ofis Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek tören ile sahiplerini bulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Sakarya Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 'Su ve Teknoloji Proje Yarışması' sonuçlandı. Geleceğin bilim insanlarını keşfetmek, öğrencilere buluş ve araştırma heyecanı katmak ve şehrin geleceğine katkıda bulunacak eserler ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen yarışmaya 50 öğrenci 18 proje ile katıldı. SASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İçmesuyu üretimi, içmesuyu ve atıksuların iletimi, içmesuyu dağıtımı, atıksuların çevre ile uyumu, su makinaları tasarımı, çevre yönetimi, Sapanca Gölü, enerji verimliliği ve abone hizmetleri gibi konularda 50 öğrenci 18 proje ile yarışmamıza katıldı. Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencileri Ömer Karabak ve Emre Tunç'un hazırladığı 'Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı' seçici kurul tarafından 1'inciliğe layık görüldü. Yarışmada ödüller 22 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00'da Ofis Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek ödül töreni ile sahiplerini bulacak. Ödül törenine tüm öğrenci ve hemşerilerimiz davetlidir" denildi.

(BCT-İÇ)



21.05.2017 16:40:58 TSI

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