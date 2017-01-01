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Yeni içmesuyu yatırımıyla enerji de üretilecek



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Akyazı'da hayata geçirilen Keremali İçmesuyu Projesine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Proje ile Akyazı'ya bağlı mahallelere içmesuyu sağlarken, aynı zamanda enerjide üreteceklerini belirten Başkan Toçoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak birçok ilki şehrimiz için hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Sakaryamızın 16 ilçesinde hayata geçirdiğimiz altyapı projeleri ile vatandaşlarımızın musluklarına dünyanın en kaliteli içmesularından birini ulaştırıyoruz. Akyazı ilçemizde de çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Keremali Dağı'nda, bin 236 metre yükseklikten temin ettiğimiz kaliteli içmesuyunu 18 kilometrelik çelik isale hattı ile 5 mahallemize ulaştıracağız. Ayrıca hat üzerine yerleştireceğimiz HES ile şehrimiz için enerji de üreteceğiz" şeklinde konuştu. Akyazı'ya bağlı 5 mahalle için 4,5 milyon liralık yatırımı hayata geçireceklerini belirten Başkan Zeki Toçoğlu, "Şehrimizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına hayata geçirdiğimiz entegre içmesuyu projeleri ile Sakarya'yı içmesuyu ağları ve su kaynakları ile çevreliyoruz. Akyazı'ya bağlı 5 mahallemiz içinde 18 kilometrelik içmesuyu hattı ve yeni bir içmesuyu deposu inşa ediyoruz. Proje ile Keremali Dağından temin edeceğimiz kaliteli içmesuyunu Güzlek, Pazarköy, Hasanbey, Haruntusta ve Alaağaç Mahallelerimize ulaştıracağız. Ekiplerimiz Güzlek mahallesinde çalışmalarını sürdürüyor. Proje tamamlandığında Akyazılı hemşerilerimiz içmesuyu anlamında hiçbir sorun yaşamayacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, "100 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz Akçay Baraj Projemizin bir benzerini Akyazı ilçemiz için hayata geçiriyoruz. 5 mahallemiz için içmesuyunu Keremali Dağı'nda, bin 236 metreden temin edeceğiz. Yükseklikten dolayı ortaya çıkacak olan basıncı değerlendirmek amacıyla inşa edeceğimiz 18 kilometrelik hat üzerine elektrik türbini yerleştireceğiz. Bir taraftan ilçemiz için içmesuyu sağlarken bir taraftan da inşa edeceğimiz HES ile şehrimiz için enerji üreteceğiz. Bu anlamda projemiz Akçay Barajı ile Türkiye'deki ilk örneklerinden biri olacak. Projemiz Akyazımıza ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

(RŞ-İÇ)



21.05.2017 16:43:40 TSI

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