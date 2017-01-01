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Futbol turnuvasında şampiyon olan takıma altın ödülü

21 Mayıs 2017 Pazar, 16:47
Futbol turnuvasında şampiyon olan takıma altın ödülü
Futbol turnuvasında şampiyon olan takıma altın ödülü
- Turnuvada şampiyonluk kupasının sahibi Urfasera oldu

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Altunkaya Şirketler Grubu tarafından düzenlenen ve altın hediyeli '4. Altunkaya Group Geleneksel Futbol Turnuvası tamamlandı. Turnuvada şampiyonluk kupasını Urfasera takımı kaldırdı.
Altunkaya Şirketler Grubu geleneksel hale getirilen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen Altunkaya Group Geleneksel Futbol Turnuvası Erkent Halı Saha'da gerçekleştirildi. Toplamda 10 takımın katıldığı turnuvada, A Grubu Altunsa, Gıda, Altunkaya, Babylook ve Ambalaj takımlarından oluşurken, B Grubunda ise Urfasera, Confy, Çiftlik, Lara ve Şems takımları yer aldı. Çekişmeli geçen karşılaşmaların sonunda, Altunsa ve Urfasera takımları finale kaldı. Turnuvanın son gününde final maçını oynayan Altunsa ve Urfasera takımları, izleyenlere zevkli ve çekişmeli bir maç keyfi yaşattılar. Karşılaşmayı, 4-2 kazanan Urfasera takımı, şampiyonluk kupasını almaya hak kazandı. Altunkaya Group bünyesindeki 10 şirketin katılımıyla gerçekleşen turnuvada, Altunsa takımı ikinci, Confy takımı ise üçüncü oldu.
Ödüller sahiplerini buldu
Altunkaya Şirketler Grubu her yıl geleneksel hale getirdiği Altunkaya Group Geleneksel Futbol Turnuvasının kupa töreni, final karşılaşmasının ardından gerçekleştirildi. Törende iki takımı da kutlayan Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, önce ikinci olan Atunsa takımı oyuncularına madalyalarını verdi. Altunkaya, son olarak ise şampiyon olan takımın oyuncularına kupa, madalya ve altın ödülünü teslim etti.
"Spor, insan hayatının vazgeçilmez unsurlarından biridir"
Kupa töreninde turnuvaya ilişkin bir konuşma yapan Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, "Spor insan hayatının vazgeçilmez unsurlarından biridir. Altunkaya Şirketler Grubu olarak böyle bir organizasyonla, şirket çalışanlarımıza hem spor yapma , hem de motive olma fırsatı sunduk. Geleneksel hale gelen bu organizasyonu, önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi planlıyoruz. Tüm takımlarımızı ve emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sporun dostluk ve kardeşlik olduğu mesajını verdik.'' diye konuştu.
Tören iki takımın oyuncularının Altunkaya ve diğer şirket yöneticilerin beraber hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
(SD-Y)

21.05.2017 16:47:53 TSI
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